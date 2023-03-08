Нехватка механизированных сил и недостатки «штурмовых отрядов»: почему Россия не сможет развить наступление после боев за Бахмут — анализ ISW 8 марта, 09:24 Украинские военнослужащие в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Несмотря на слова Владимира Зеленского о том, что уход Вооруженных сил Украины из Бахмута может открыть оккупантам дорогу в Краматорск, Славянск и другие города, аналитики ISW считают, что у армии России нет достаточных возможностей для развития тактических успехов на Донбассе в оперативные.



Об этом идет речь в новой сводке американского Института изучения войны по итогам 7 марта.



Хотя 7 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что захват Россией Бахмута обеспечил бы российским войскам «открытую дорогу» в Краматорск, Славянск и другие города Донбасса, ISW продолжает считать, что российским силам не хватает возможностей, чтобы использовать гипотетический захват Бахмута как тактическое достижение для развития оперативных успехов — скорее всего, российское наступление быстро достигнет своей кульминации , даже если город захватят. Как уже отмечали аналитики ISW, после захвата Бахмута российским войскам придется выбирать между двумя разными направлениями продвижения:

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продвинуться на запад вдоль трассы Т0504 в направлении Константиновки ( примерно 20 км от Бахмута);

примерно 20 км от Бахмута); продвинуться на северо-запад вдоль трассы E40 в направлении Славянска и Краматорска на северо-западе Донецкой области ( примерно 40 км северо-западнее Бахмута).

Эти два потенциальных направления наступления не могут обеспечить взаимную поддержку друг другу. Поэтому истощенным российским войскам, вероятно, придется отдать предпочтение лишь одному из них, чтобы иметь хоть какие-то шансы на успех. (Хотя до этого российское командование уже не раз излишне распыляло свои силы на нескольких направлениях продвижения, напоминают эксперты ISW). Кроме того, силы ВСУ мощно укрепили оба этих маршрута: они снабжены многочисленными линиями наземных коммуникаций (GLOC), которые простираются глубоко в украинский тыл. А потому любая попытка России продвинуться по этим дорогам, вероятно, обойдется ей очень дорого.

Кроме того, убеждены аналитики ISW, российским войскам, вероятно, не хватает механизированных сил, необходимых для продвижения дальше Бахмута. А тактические «штурмовые отряды», используемые Россией для штурма Бахмута, вероятно, не способны вести маневренную войну [с применением механизированных маневренных соединений]. Недавнее продвижение россиян в городских районах Бахмута демонстрирует, что российские силы могут обеспечить себе ограниченные тактические достижения только методом фронтальных штурмов с силами пехоты впереди. Российским войскам, вероятно, не будет хватать механизированных сил, необходимых для продвижения по дорогам к западу от Бахмута (которые к тому же хорошо укреплены).

Ранее ISW уже писал, что армия РФ все больше полагается на «штурмовые отряды» – элементы размером с батальон, оптимизированные для фронтальных атак на укрепленные районы, а не для маневренной войны. Такие отряды или подразделения располагают тяжелой артиллерией, но используют упрощенную тактику, отводя танкам роль огневой поддержки в тыловых районах и почти наверняка будут испытывать проблемы с эффективным проведением операций вне городской застройки. В конце концов, аналитики Институт делают вывод, что нынешняя «децентрализация» структуры русских войск в пользу небольших «штурмовых отрядов» в сочетании с ростом потерь среди наиболее эффективных российских войск, вероятно, значительно ограничит способность оккупантов должным образом использовать те пути продвижения, которые откроются даже при захвате российскими войсками города Бахмут. Так что силы РФ вряд ли получат в Бахмуте нечто большее, чем тактическую победу — и это после 10 месяцев атак .

Российская независимая социологическая организация Левада-центр обнародовала результаты опроса, согласно которым 51% россиян негативно относятся к тем гражданам, которые покинули страну из-за мобилизации. 10% процентов опрошенных россиян отметили, что они положительно или с пониманием относятся к уехавшим. Опрос Левада-центра показал, что наиболее негативное отношение к выехавшим из-за объявленной мобилизации россиянам имеют россияне старше 55 лет и жители сельской местности и городов с населением до 100 тыс. Данные опроса Левада-Центра свидетельствуют о том, что Кремль сохраняет прочный контроль внутренним информационным пространством в РФ, констатирует ISW. В опросе не было вопросов об отношении к самой войне.

Генерал ВВС США Джеймс Хекер, командующий ВВС США в Европе и Африке, а также Объединенное воздушное командование НАТО подтвердили 6 марта, что США предоставили Украине комплекты JDAM-ER (Joint Direct Attake Munition Extended Range) (Это комплект оборудования на основе технологии GPS, превращающей простые свободнопадащие или «тупые» бомбы во всепогодные корректируемые «умные» боеприпасы - прим.ред). Хекер подтвердил, что комплекты JDAM-ER прибыли в Украину три недели назад и имеют радиус действия 72 км. Российские «военкоры» в целом сдержанно отреагировали на это заявление, а один российский источник выразил обеспокоенность тем, что JDAM-ER позволят украинским силам наносить удары по российским передовым и ближним тыловым позициям без необходимости рисковать проникновением в российское воздушное пространство. Другой российский "военкор» заявил, что российские войска ответят на использование JDAM-ER собственными управляемыми бомбами для ударов по украинским позициям.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

российские войска, вероятно, захватили восточную часть Бахмута к востоку от реки Бахмутка после контролируемого отхода украинских войск из восточных районов города по состоянию на 7 марта;



министр обороны России Сергей Шойгу в очередной раз озвучил шаблонную риторику РФ, направленную на сдерживание дальнейшей военной помощи Западу Украине; кроме того, Шойгу очертил долгосрочные намерения РФ по восстановлению и расширению офицерского корпуса русской армии;

New York Times 7 марта рассказала, что непроверенные данные разведки, полученные официальными лицами США, могут свидетельствовать о том, что проукраинская группа якобы причастна к атаке на газопроводы Nord Stream в сентябре 2022 года — однако NYT дает понять, что это оценка с очень низким уровнем доверия;

российские войска вели ограниченные наземные удары на линии Купянск-Сватово-Кременная;



войска РФ продолжают атаки на линии Авдеевка — Донецк;

российский источник заявил, что украинские войска якобы пытаются проводить операции в Херсонской области через Днепр;

российская федеральная власть продолжает возлагать бремя решения мобилизационных проблем на российские региональные власти;

оккупационные «в ласти» на захваченных территориях Украины продолжают завозить в нелегитимные оккупационные «администрации» сотрудников из разных российских правоохранительных органов.

Карта боевых действий: битва за Бахмут, бои на Донбассе и в Запорожской области, ситуация на юге и северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW