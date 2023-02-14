Выполняют приказ диктатора Путина. Российские оккупанты в ближайшее время могут начать массированные атаки в Луганской области — Гайдай 14 февраля, 10:55 Гайдай заявил, что россияне могут начать массированные атаки в Луганской области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Российские оккупанты в ближайшее время могут начать массированные атаки в Луганской области, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай во вторник, 14 февраля.

«В ближайшие дни ожидаем в Луганской области массированных атак рашистов», — написал он в Telegram.

По его словам, оккупанты намерены выполнить приказ диктатора Владимира Путина — выйти на админграницы Луганской области.

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"Они уже стянули к нам большое количество живой силы и техники, уже сейчас фиксируем увеличение количества обстрелов, как артиллерийских, так и авиа", - заявил он.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что войска РФ уже начали новое масштабное наступление, о котором предупреждала украинская разведка.

По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 позволит оккупантам перехватить инициативу в ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.