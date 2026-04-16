Украинские артиллеристы ведут огонь из САУ Caesar по позициям оккупантов. Запорожское направление, февраль 2026 года (Фото: REUTERS)

Ракетные и дронные атаки России по Украине усиливаются, являясь при этом частью более широкого плана Кремля по уничтожению критической инфраструктуры — в преддверии возобновления весенне-летнего наступления .

Об этом 16 апреля заявил в интервью газете Financial Times заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Вадим Скибицкий.

«Россия готовит новое наземное наступление в юго-восточных регионах Украины и планирует задействовать стратегические резервы, чтобы пополнить свои войска 20 тысячами новых солдат», — сказал он.

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Как заявил Скибицкий, согласно оценке ГУР, имея сейчас в составе оккупационной армии около 680 тысяч солдат, Кремль хочет к сентябрю 2026 года захватить весь Донбасс.

По словам замглавы ГУР, который входит в состав украинской делегации на мирных переговорах Украины, США и РФ, тем самым Москва демонстрирует, что не относится к переговорам серьезно, а напротив, планирует продолжать войну.

2 апреля в Центре противодействия дезинформации сообщили, что Россия планирует продолжать войну против Украины как минимум до конца лета, а также рассматривает вариант ведения боевых действий в течение всего года.

3 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте является лучшей для Украины за последние 10 месяцев.

По его словам, такой вывод, в частности, основывается на анализе британской и украинской разведки.

9 апреля главком ВСУ Александр Сырский отметил, что особенно высокой активность российской оккупационной армии остается на Покровском направлении.

15 апреля главноком Сырский заявил, что с изменением погодных условий российские оккупанты активизировали наступательные действия и проводят их почти по всей линии боевого соприкосновения длиной 1200 километров.

По его словам, самыми «горячими» в течение месяца были Александровское, Покровское, Константиновское и Лиманское направления.