Воюет «пушечным мясом». Россия проваливает новое наступление на Донбассе — NYT

27 февраля, 21:59
Поделиться:
Защитники Украины в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Защитники Украины в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Страна-террорист Россия проводит новое наступление на Донбассе, используя десятков тысяч необученных мобилизованных, и за месяц едва сдвинулась с места, сообщает The New York Times в понедельник, 27 февраля.

NYT пишет, что у России кончаются артиллерийские снаряды и крылатые ракеты, а пополнять запасы становится тяжелее из-за западных санкций. Многие самые элитные и опытные подразделения оккупационной армии были уничтожены, и их восстановление может занять «не месяцы, а годы», считают эксперты.

Видео дня

Читайте также:
ISW развенчал миф о «безграничных» человеческих ресурсах РФ и обозначил проблемы возможной новой путинской мобилизации

Американский Институт изучения войны перед этим отметил, что России, «вероятно, не хватает резервов, чтобы резко увеличить масштаб или интенсивность» наступления зимой. По мнению аналитиков, из-за нехватки танков и другой техники наступательная операция оккупантов, «весьма вероятно, завершится, не достигнув своих целей».

Как сообщает NYT, страна-агрессор решила провести несколько атак по всему фронту на Донбассе, а не концентрироваться на одной атаке, но первая же атака — штурм Угледара — закончилась для россиян неудачей и потерей десятков танков и БТР.

Защитник Украины с позывным Дизель рассказал, что каждый день, иногда по нескольку раз в день, оккупанты небольшими группами пытаются занять украинские позиции. Он также рассказал, что недавно открыл огонь по двум оккупантам, которые бродили по полю и «выглядели так, будто собирали грибы», видимо, не подозревая, что находятся в пределах досягаемости украинских позиций. Оба успели убежать.

Читайте также:

Бахмут это клочок выжженной земли, — боец батальона Свобода Роман Конон (Фото:REUTERS/Alex Babenko) «Враги мрут, как мухи». Интервью NV с Романом Кононом об обороне «лоскута выжженной земли» — Бахмута и наступлении РФ, которое захлебнулось

«Они выискивают слабые места небольшими группами. Они берут количеством, а мы боевым духом», — добавил боец.

Заместительница министра обороны Анна Маляр 27 февраля сообщила, что ситуация на фронте сложная, оккупанты увеличивают интенсивность штурмов. Враг использует тактику истощения и полного разрушения во время наступления, каждый день теряя от 600 до 1000 человек. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил, что россияне сосредоточили основные усилия на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорил, что Бахмут остается эпицентром удара врага.

https://www.youtube.com/embed/KQtyhEOA83M
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донецкая область Российская агрессия New York Times Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X