Воюет «пушечным мясом». Россия проваливает новое наступление на Донбассе — NYT 27 февраля, 21:59 Защитники Украины в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Страна-террорист Россия проводит новое наступление на Донбассе, используя десятков тысяч необученных мобилизованных, и за месяц едва сдвинулась с места, сообщает The New York Times в понедельник, 27 февраля.

NYT пишет, что у России кончаются артиллерийские снаряды и крылатые ракеты, а пополнять запасы становится тяжелее из-за западных санкций. Многие самые элитные и опытные подразделения оккупационной армии были уничтожены, и их восстановление может занять «не месяцы, а годы», считают эксперты.



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Американский Институт изучения войны перед этим отметил, что России, «вероятно, не хватает резервов, чтобы резко увеличить масштаб или интенсивность» наступления зимой. По мнению аналитиков, из-за нехватки танков и другой техники наступательная операция оккупантов, «весьма вероятно, завершится, не достигнув своих целей».



Как сообщает NYT, страна-агрессор решила провести несколько атак по всему фронту на Донбассе, а не концентрироваться на одной атаке, но первая же атака — штурм Угледара — закончилась для россиян неудачей и потерей десятков танков и БТР.

Защитник Украины с позывным Дизель рассказал, что каждый день, иногда по нескольку раз в день, оккупанты небольшими группами пытаются занять украинские позиции. Он также рассказал, что недавно открыл огонь по двум оккупантам, которые бродили по полю и «выглядели так, будто собирали грибы», видимо, не подозревая, что находятся в пределах досягаемости украинских позиций. Оба успели убежать.

«Они выискивают слабые места небольшими группами. Они берут количеством, а мы боевым духом», — добавил боец.

Заместительница министра обороны Анна Маляр 27 февраля сообщила, что ситуация на фронте сложная, оккупанты увеличивают интенсивность штурмов. Враг использует тактику истощения и полного разрушения во время наступления, каждый день теряя от 600 до 1000 человек. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил, что россияне сосредоточили основные усилия на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорил, что Бахмут остается эпицентром удара врага.