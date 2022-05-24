В Луганской области оккупанты наступают на всех направлениях сразу, Северодонецк стирают с лица земли — Гайдай 24 мая, 23:14 Цей матеріал також доступний українською Россия уничтожает Луганскую область (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты значительно усилили обстрелы области и превращают в руины Северодонецк.

Война России против Украины — главные события 24 мая

В эфире телепроекта Freeдом 24 мая Гайдай рассказал, что ситуация ухудшается с каждым днем, а обстрелы увеличиваются. Северодонецк россияне бомбят авиацией, обстреливают РСЗО, артиллерией, минометами, пытаются атаковать на разных направлениях и прорвать линию обороны города.



Видео дня

Он подчеркнул, что враг пытается вести полномасштабное наступление по всем направлениям. В Донецкой области ситуация тоже сильно осложнилась, трасса Лисичанск-Бахмут полностью простреливается, туда выходят вражеские ДРГ, и ехать по ней крайне опасно. По словам главы Луганской ОВА, только на Луганское направление Россия бросила около 20 БТГ и огромное количество техники, в том числе танков, бронетехники и вертолетов.

«Сегодня ровно три месяца, как мы держим линию обороны и Россия не может захватить Луганскую область… Наши ребята очень мотивированы, они прекрасно понимают, что испытание — одно из самых тяжелых за всю эту войну. Потому что сейчас мы как Мариуполь — тот форпост, который сдерживает огромное количество сил и средств, чтобы они не пошли дальше», — сказал Гайдай.

Он напомнил, что российские оккупанты намеренно уничтожали критическую инфраструктуру в области, в том числе больницы. Сейчас во всех населенных пунктах нет газа, воды и света, но власти стараются каждый день доставлять гуманитарную помощь.

15 мая Сергей Гайдай заявил, что под контролем Украины сейчас 10% Луганской области. Президент Владимир Зеленский говорил, что у российских оккупантов на Донбассе в 20 раз больше техники, чем у защитников Украины.

24 мая ВСУ в районе ответственности группировки Объединенных сил отбили девять атак оккупантов и уничтожили три танка, восемь артиллерийских систем, 18 единиц бронетехники, два автомобиля, шесть беспилотников типа Орлан-10 и один беспилотный авиационный комплекс ZALA.

Разгром оккупантов под селом Дроновка: 30 ОМБР показала десятки единиц разбитой техники https://www.youtube.com/embed/xn4WugMCb28

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.