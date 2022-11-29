Несмотря на продвижение, войска РФ не смогут быстро окружить Бахмут, вторжение из Беларуси остается маловероятным — анализ ISW
Украинские военные выдвигаются на позиции вблизи Бахмута (Фото:REUTERS/Leah Millis)
Даже если пока не подтвержденное продвижение россиян в нескольких селах вокруг Бахмута является правдой, эти «успехи» армии РФ не предвещают неминуемого окружения города и сохраняют возможности ВСУ для обороны на этом направлении.
Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 28 ноября.
Недавние заявления россиян об «успехах» в районе Бахмута за последние два дня не предвещают неминуемое окружение города оккупантами. Со ссылкой на геолоцированные снимки ISW констатирует, что российские войска, вероятно, действительно захватили Озаряновку (село примерно в 15 км к юго-западу от Бахмута). Однако в открытых источниках пока нет никаких доказательств заявлений российских блогеров о том, что армия РФ якобы захватила также Курдюмовку (13 км к юго-западу от Бахмута), Клещиевку (7 км к юго-западу от Бахмута), Андреевку (10 км к юго-западу от Бахмута), Зеленополье (13 км к югу от Бахмута), Подгородное (5 км к северо-востоку от Бахмута) и Спорное. (30 км к северо-востоку от Бахмута) — с намерением окружить Бахмут с юга и востока.
Напротив, напоминает ISW, российские источники активно распространяют ложные заявления о своих «успехах» вокруг Бахмута, и теперь такие утверждения снова могут быть частью продолжающейся с октября информационной кампании. Однако, даже если российским силам действительно удалось взять под контроль населенные пункты к югу от Бахмута, эти успехи не угрожают важным для Украины маршрутам Т0513 (Бахмут-Северск) и Т0504 (Бахмут-Константиновка), которые служат ждля ВСУ основными наземными линиями коммуникаций в Бахмут (помимо сети мелких сельских дорог, которые соединяются с Бахмутом через северо-запад города). Более того, ближайшие к Бахмуту заявленные позиции россиян ведут прямо к подготовленным оборонительным сооружениям ВСУ в Бахмуте и его западных и северных селах-спутниках. А в Клещиевке российским войскам для дальнейшего продвижения придется пересечь три километра полей почти без укрытий. «Российские войска в их нынешнем деградированном состоянии, скорее всего, не смогут быстро выполнить эту задачу», — прогнозирует ISW, отмечая, что оперативного эффекта от своих продвижения армия РФ вряд ли сумеет добиться быстро.
Аналитики ISW продолжают придерживаться предположения о том, что пока вряд ли стоит ожидать нового нападения на Украину со стороны Беларуси. По их мнению, недавнее развертывание дополнительных российских сил в Беларуси (за ноябрь 2022 года), вероятно, преследует две цели:
- усилить и расширить потенциал РФ, связанный с обучением и подготовкой мобилизованных (ISW допускает, что боевые потери в войне включают российских инструкторов, а нагрузка мобилизации снизила возможности обучения новобранцев в России, что, вероятно, увеличивает ее зависимость от возможностей подготовки солдат в Беларуси);
- использовать развертывание российских сил в Беларуси в качестве информационной операции (для создания ложной «угрозы» нападения), чтобы сковать украинские силы вокруг Киева и предотвратить их использование на юге и востоке.
Российские силы, вероятно, готовятся нанести новую волну ракетных ударов по Украине на текущей неделе, однако такие приготовления направлены скорее на то, чтобы поддержать недавний темп ударов, а не нарастить его — ввиду ограниченности российского ракетного арсенала, полагает ISW.
Кремль был вынужден отреагировать на усиление слухов о подготовке России к уходу с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в российском информационном пространстве. Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков опроверг заявления о том, что российские войска готовятся покинуть ЗАЭС — как и оккупационная «администрация» Энергодара (где заявили, что план Росатома по строительству альтернативного источника энергии для ЗАЭС является признаком длительной оккупации). Такие ответы как со стороны оккупационной «администрации», так и самого Кремля указывают на то, насколько широко успело распространиться обсуждение очередного возможного отступления РФ — и на то значение, которое Кремль придает противодействию этому нарративу.
Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:
- российские «военкоры» подвергли резкой критике решение Минобороны России вести жесткие таможенные ограничения на ввоз товаров двойного назначения (включая товары, закупаемые российскими «волонтерами» для армии — квадрокоптеры, прицелы, одежду, обувь
и т. д.), что указывает на продолжающееся и повсеместное недовольство действиями Минобороны России в войне против Украины;
- российские силы продолжают попытки сдержать украинское контрнаступление в районе Сватово, российские источники сообщают, что ВСУ продолжают наступать к западу от Кременной;
- российские войска постепенно продвигаются в районах южнее Бахмута;
- армия РФ продолжает укреплять свои позиции на востоке Херсонской области;
- ВСУ продолжают наносить удары по российским военным объектам и важным логистическим путям на юге Украины;
- российские силы и далее сталкиваются с проблемами адекватной подготовки и снаряжения для военнослужащих, а также проблемами с боевым духом и дисциплиной, тогда как российские военные провалы имеют серьезные внутренние социальные последствия;
- российские оккупационные «власти» продолжают усилия по интеграции системы образования на оккупированных территориях Украины с российской системой.