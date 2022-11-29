Несмотря на продвижение, войска РФ не смогут быстро окружить Бахмут, вторжение из Беларуси остается маловероятным — анализ ISW 29 ноября, 08:51 Украинские военные выдвигаются на позиции вблизи Бахмута (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Даже если пока не подтвержденное продвижение россиян в нескольких селах вокруг Бахмута является правдой, эти «успехи» армии РФ не предвещают неминуемого окружения города и сохраняют возможности ВСУ для обороны на этом направлении.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 28 ноября.

Недавние заявления россиян об «успехах» в районе Бахмута за последние два дня не предвещают неминуемое окружение города оккупантами. Со ссылкой на геолоцированные снимки ISW констатирует, что российские войска, вероятно, действительно захватили Озаряновку (село примерно в 15 км к юго-западу от Бахмута). Однако в открытых источниках пока нет никаких доказательств заявлений российских блогеров о том, что армия РФ якобы захватила также Курдюмовку (13 км к юго-западу от Бахмута), Клещиевку (7 км к юго-западу от Бахмута), Андреевку (10 км к юго-западу от Бахмута), Зеленополье (13 км к югу от Бахмута), Подгородное (5 км к северо-востоку от Бахмута) и Спорное. (30 км к северо-востоку от Бахмута) — с намерением окружить Бахмут с юга и востока.

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Напротив, напоминает ISW, российские источники активно распространяют ложные заявления о своих «успехах» вокруг Бахмута, и теперь такие утверждения снова могут быть частью продолжающейся с октября информационной кампании. Однако, даже если российским силам действительно удалось взять под контроль населенные пункты к югу от Бахмута, эти успехи не угрожают важным для Украины маршрутам Т0513 (Бахмут-Северск) и Т0504 (Бахмут-Константиновка), которые служат ждля ВСУ основными наземными линиями коммуникаций в Бахмут (помимо сети мелких сельских дорог, которые соединяются с Бахмутом через северо-запад города). Более того, ближайшие к Бахмуту заявленные позиции россиян ведут прямо к подготовленным оборонительным сооружениям ВСУ в Бахмуте и его западных и северных селах-спутниках. А в Клещиевке российским войскам для дальнейшего продвижения придется пересечь три километра полей почти без укрытий. «Российские войска в их нынешнем деградированном состоянии, скорее всего, не смогут быстро выполнить эту задачу», — прогнозирует ISW, отмечая, что оперативного эффекта от своих продвижения армия РФ вряд ли сумеет добиться быстро.

Карта боев за Бахмут: желтым выделены участки, о захвате которых заявляют в РФ (данные не подтверждены). Также видны открытые поля перед Бахмутом / Инфографика: ISW

Аналитики ISW продолжают придерживаться предположения о том, что пока вряд ли стоит ожидать нового нападения на Украину со стороны Беларуси. По их мнению, недавнее развертывание дополнительных российских сил в Беларуси (за ноябрь 2022 года), вероятно, преследует две цели:

усилить и расширить потенциал РФ, связанный с обучением и подготовкой мобилизованных ( ISW допускает, что боевые потери в войне включают российских инструкторов, а нагрузка мобилизации снизила возможности обучения новобранцев в России, что, вероятно, увеличивает ее зависимость от возможностей подготовки солдат в Беларуси);

ISW допускает, что боевые потери в войне включают российских инструкторов, а нагрузка мобилизации снизила возможности обучения новобранцев в России, что, вероятно, увеличивает ее зависимость от возможностей подготовки солдат в Беларуси); использовать развертывание российских сил в Беларуси в качестве информационной операции ( для создания ложной « угрозы» нападения), чтобы сковать украинские силы вокруг Киева и предотвратить их использование на юге и востоке.

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Российские силы, вероятно, готовятся нанести новую волну ракетных ударов по Украине на текущей неделе, однако такие приготовления направлены скорее на то, чтобы поддержать недавний темп ударов, а не нарастить его — ввиду ограниченности российского ракетного арсенала, полагает ISW.

Кремль был вынужден отреагировать на усиление слухов о подготовке России к уходу с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в российском информационном пространстве. Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков опроверг заявления о том, что российские войска готовятся покинуть ЗАЭС — как и оккупационная «администрация» Энергодара (где заявили, что план Росатома по строительству альтернативного источника энергии для ЗАЭС является признаком длительной оккупации). Такие ответы как со стороны оккупационной «администрации», так и самого Кремля указывают на то, насколько широко успело распространиться обсуждение очередного возможного отступления РФ — и на то значение, которое Кремль придает противодействию этому нарративу.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

российские « военкоры» подвергли резкой критике решение Минобороны России вести жесткие таможенные ограничения на ввоз товаров двойного назначения ( включая товары, закупаемые российскими « волонтерами» для армии — квадрокоптеры, прицелы, одежду, обувь и т. д. ), что указывает на продолжающееся и повсеместное недовольство действиями Минобороны России в войне против Украины;

военкоры» подвергли резкой критике решение Минобороны России вести жесткие таможенные ограничения на ввоз товаров двойного назначения включая товары, закупаемые российскими волонтерами» для армии — квадрокоптеры, прицелы, одежду, обувь ), что указывает на продолжающееся и повсеместное недовольство действиями Минобороны России в войне против Украины; российские силы продолжают попытки сдержать украинское контрнаступление в районе Сватово, российские источники сообщают, что ВСУ продолжают наступать к западу от Кременной;

российские войска постепенно продвигаются в районах южнее Бахмута;

армия РФ продолжает укреплять свои позиции на востоке Херсонской области;

ВСУ продолжают наносить удары по российским военным объектам и важным логистическим путям на юге Украины;

российские силы и далее сталкиваются с проблемами адекватной подготовки и снаряжения для военнослужащих, а также проблемами с боевым духом и дисциплиной, тогда как российские военные провалы имеют серьезные внутренние социальные последствия;

российские оккупационные « власти» продолжают усилия по интеграции системы образования на оккупированных территориях Украины с российской системой.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на юге и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Фото: ISW