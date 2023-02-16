«Много живой силы с ничтожным опытом». Эксглава ЦРУ прокомментировал перспективы нынешнего наступления России 16 февраля, 13:48 Уничтоженный российский танк возле села Посад-Покровское под Херсоном (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Генерал Дэвид Петреус, возглавлявший в 2011—2012 годах ЦРУ, а недавно побывавший на фронте в Украине, в интервью NV прокомментировал перспективы нынешнего наступления России.

«Главный вопрос сегодня — смогут ли россияне в этом новом, более широком наступлении продемонстрировать эффект координированного применения разных родов войск. Не просто бросать на украинскую сторону солдат и танки для контактных боев, а организовать прикрытие этих боев артиллерией», — объяснил Петреус NV.

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Экс-глава ЦРУ подчеркнул, что сейчас россияне теряют огромное количество солдат и такую тактику сложно поддерживать долго.

«Да, у них есть 300 тыс. мобилизованных, которые либо уже воюют, либо направляются к местам ведения боевых действий, еще 150 тыс. готовятся последовать их примеру. Однако если все будет идти так, как сейчас, то, скорее всего, они продолжат продуцировать огромные человеческие потери, поскольку украинские военные демонстрируют отличные навыки ведения боев в городской застройке», — убежден он.

Петреус отметил, что городские бои в наступлении истощают человеческие резервы с огромной скоростью и обратили внимание на важность организации бесперебойной логистики к местам ведения боев. По его словам, смогла ли Россия организовать такую логистику и скоординировать разные роды войск, можно будет понять в следующие несколько недель.

«Но я очень скептичен, и, думаю, они продолжат наступать, может несколько лучше в отдельных местах, поскольку у них много живой силы, но это очень плохо обученная живая сила, с ничтожным военным опытом и не очень хорошей физической формой. Тактика их использования показывает, что Россия не беспокоится о жертвах среди своих, люди — расходный материал», — сказал экс-глава ЦРУ.

С начала полномасштабного вторжения оккупационная армия РФ потеряла более 140 тысяч своих военных, за прошедшие сутки — около 610.

В ГУР Минобороны заявили 15 февраля, что потери войск РФ в Украине сейчас самые большие с начала полномасштабного вторжения.

По данным британского Международного института стратегических исследований (IISS), в Украине было уничтожено около половины новых российских танков Т-72Б3 и Т-72Б3М.