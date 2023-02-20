«Готовятся к какой-то дате». Российские оккупанты продолжают накапливать резервы в Луганской области — ОВА 20 февраля, 15:39 Гайдай заявил, что российские оккупанты продолжают накапливать резервы в Луганской области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Российские оккупанты продолжают накапливать резервы в Луганской области, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в понедельник, 20 февраля.

«Украинские защитники делают все возможное, чтобы не дать рашистскому наступлению развиваться», — написал он в Facebook.

По словам главы области, самая сложная обстановка сейчас на Кременском направлении.

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«У нас есть информация, что огромное количество личного состава они накопили на нашем участке, и технику тоже. Возможно, они придерживают до определенной даты, возможно что-то готовят особое, но военное командование все видит», — сказал он.

В Луганской ОВА сообщали, что российские оккупанты пытаются продавить украинскую оборону на Кременском направлении, а на Сватовском активно применяют бронированную технику и пехоту.