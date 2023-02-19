Это еще не «хваленое» наступление РФ. Какой основной замысел накопивших сил россиян — интервью NV с Александром Данилюком 19 февраля, 12:10 Эксклюзив NV Украинский военный на передовой возле города Марьинка, Донецкая область (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Член-корреспондент Британского Королевского института оборонных и исследований безопасности (RUSI) Александр Данилюк в интервью Radio NV объяснил, почему высокая интенсивность боевых действий — это еще не новое большое наступление России и что задумали оккупанты.

— И Пентагон, и НАТО говорят почти об одном и том же: сейчас у Украины есть окно возможностей для того, чтобы переломить ситуацию на фронте на свою сторону. Почему сейчас? И о каком окне возможностей говорят в Пентагоне и НАТО?

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— По-моему, как говорится, нашему бы теляти волка съесть. Что они имеют в виду, [когда говорят] переломить ситуацию на свою сторону? У нас в целом ситуация на сегодняшний день, несмотря на то, что жесткая, но достаточно статическая. То есть нельзя сказать, что есть какие-нибудь серьезные маневры со стороны одной или другой стороны.

И несмотря на то, что многие говорят о том, что российское «хваленое» наступление уже началось, это не оно. Надо это тоже ясно понимать.

Россияне теми силами, которые они накопили, будут пытаться совершать наступление. Это, безусловно, приведет к повышению потерь, к сожалению, и с нашей стороны тоже. Но очевидно, что наступающая сторона несет гораздо большие потери.

Собственно, неудачное наступление российское может создать предпосылки для того, чтобы мы могли там достичь успеха подобного тому, как мы достигали во время освобождения севера, Харьковской области, Херсона и так далее. Для того, чтобы противник начал отступать, необходимо, чтобы у него были серьезные проблемы с силами и средствами, которые сегодня у них отсутствуют. Надо ждать, когда они понесут потери, и снова рассчитывать на то, что после этих достаточно жестких боев, которые и для нас тоже будут тяжелыми, у нас еще будут оставаться резервы, которые будут нам позволять проводить какие-то наступательные операции.

— Есть такие мнения, что на самом деле то, что происходит сейчас на Донбассе, в Харьковской области, это и есть большое наступление. Почему вы думаете, что оно не началось? Как вы характеризуете то, что сейчас происходит на восточном фронте? Что происходит на украинских фронтах в целом?

— То, что сейчас происходит в целом — повышение интенсивности боев на Донбассе, и даже новая тактика, которая сейчас применяется при ракетных ударах, запуск целей для обнаружения систем ПВО и этих шаров с отражателями, позволяющими имитировать либо ракеты, либо самолеты — все это является подготовкой к наступлению скорее, чем самим наступлением.

Насколько удачным это российское наступление будет, сложно говорить. Хотелось бы верить, что оно не будет удачным, безусловно.

Но надо четко понимать, что на сегодняшний день те резервы, которые для этого наступления были подготовлены, они не задействованы. То есть мы понимаем, что на севере Луганской области есть скопление подразделений российских ВДВ. Мы понимаем, что на юге есть концентрация подразделений морской пехоты. То есть это те войска, которые лучше подходят для того, чтобы вести какие-то наступательные, штурмовые действия. Это то, что их отличает от обычной пехоты.

Поэтому это, вероятно, линии, которые Россия для себя видит, как наиболее приоритетные. Они совпадают с их политическими целями. Понятно, что для того чтобы даже переходить к глухой обороне, россиянам нужно выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Мы видим, что с Луганской областью это, конечно, проще было бы сделать, потому что там гораздо меньшая часть территорий ими не контролируется. С Донецкой это посложнее.

Думаю, что основной их замысел состоит в том, чтобы достичь именно этих результатов. Но это не значит, что они не будут проводить операции по другим направлениям, в частности для того, чтобы не дать нам возможность эффективно сдерживать их на Донбассе.

— Сейчас еще не задействованы их резервы, которые сейчас уже находятся на горячих направлениях, по вашему мнению?

— Нет, я имею в виду те резервы, которые сегодня находятся на территории РФ. Они не задействованы.

Интенсивность [боев] наращивалась в течение длительного промежутка времени, и возросла уже после нового года до того уровня, на котором она находится сейчас. Считать, что основным замыслом являются лобовые попытки просто выдавить Вооруженные силы с Донбасса, я бы не стал. Потому что это не лучший способ достичь этой цели, которую, по моему мнению, они пытаются добиться.

Нам стоит ожидать все же их попытки окружить нашу группировку, которая сегодня есть на Донбассе. Соответственно, это значит, что они должны как с севера, так и с юга свои операции наступательные проводить западнее Донбасса, где-то по линии условно Гуляйполе-Лозовая, где-то там. Между Гуляйполем и Донбассом, Лозовой и Донбассом. В частности, это позволяет им в перспективе перерезать нашу логистику.

Я скептически отношусь к их возможности провести столь масштабную операцию. Скорее всего, они будут пытаться ближе к Донецкой области это проводить. Но я думаю, что сейчас нужно ждать каких-то неожиданностей, я бы сказал, даже в Харьковской области, на границе с Россией.

— Возможно, целью нового российского наступления было бы снова оккупировать ту территорию, которую уже освободили ВСУ?

— Нет, это не об оккупации Харьковской области как цели. Просто для того, чтобы эффективно провести захват остального Донбасса, необходимо для россиян было бы провести операцию на оцепление нашей группировки. Для этого нужно искать какие-нибудь варианты, как можно было бы не в лоб это окружение провести.

С моей точки зрения, если их логика такова, если все же они пытаются какую-то маневренную войну вести, а не просто как в 1914 году совать эту линию фронта за счет огненного вала, то я бы говорил, что, вероятно, они будут пробовать это окружение проводить таким образом.

Очевидно, что север, безусловно, для них создает более благоприятные условия, потому что, к большому сожалению, учитывая политическую ситуацию, мы ограничены возможностью проводить собственные операции на территории РФ. Поэтому их войска, которые там размещаются и даже действуют с территории РФ, в гораздо более безопасном находятся положении по сравнению с действующими, например, на юге Украины, который сейчас находится под контролем россиян.

— Говорят разные военные эксперты о скоплении авиации ближе к границе с Украиной. Или это вызывает беспокойство у вас?

— Это вместе с тем, что они прощупывают сейчас нашу систему ПВО активно. Это, безусловно, должно нас беспокоить.

И мы должны понимать, что в ситуации, в которой мы сейчас находимся, это зависит не только от того, насколько мы успешно будем применять и собственные системы ПВО, и те системы, которые нам были переданы партнерами, но [многое] зависит от плотности прежде всего ракетных ударов, которые Россия может наносить.

Если предположить, что прогнозы некоторых экспертов относительно того, что Россия не способна долгое время поддерживать высокую интенсивность [ракетных обстрелов] правдивы, соответствуют действительности, тогда мы более или менее должны быть в спокойном положении. Если россияне могут интенсивность на уровне 70−80 ракетных ударов в сутки поддерживать три-четыре недели (гипотетически, я не говорю, что они могут), это не очень хорошие новости для нас.