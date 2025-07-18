«Продвижение РФ ускоряется». С начала года россияне оккупировали территорию размером почти с Люксембург — Bild

18 июля, 13:55
Украинская артиллерия ведет огонь по врагу (Фото: 53 ОМБр имени князя Владимира Мономаха / Сухопутные войска ВСУ / Telegram)

С начала 2025 года российские захватчики оккупировали 2395 квадратных километров украинской территории, это почти соответствует размерам государства Люксембург, общая площадь которого 2586 км².

Об этом в пятницу, 18 июля, пишет Bild, опираясь на оценки украинских блогеров и так называемых «военкоров» страны-агрессора РФ.

«Для сравнения — в 2024 году российские войска захватили 3388 кв. км. Это значит, что их продвижение ускоряется. Если тенденция сохранится, то к концу этого года Украина потеряет более 4 тысяч кв. км», — подсчитали в редакции.

В публикации утверждается, что из-за нехватки личного состава украинское командование выделяет на оборону небольших населенных пунктов по 5−10 человек. Им приходится сдерживать атаки вражеских отрядов численностью по 20−50 оккупантов, пишет Bild.

Даже если при штурме враг теряет убитыми и ранеными половину из них, уцелевшие добираются до цели и захватывают позиции бойцов Сил обороны.

Ранее немецкий таблоид Bild заявил, что Россия готовит новое масштабное наступление на Украину до конца лета, утверждая, что оно состоится при поддержке северокорейской армии. В то же время директор Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко назвал материал бессмысленным.

17 июля телеканал CNN сообщил, что Россия через несколько дней или недель перейдет в усиленное летнее наступление, возможно, с использованием 160 тысяч военнослужащих, которые стягиваются к линии фронта. В материале указывалось, что Москва попытается воспользоваться 50-дневной паузой перед возможным введением санкций от США.

Также аналитики констатировали, что оккупационные войска за последние две недели смогли укрепить свои позиции на Покровском, Купянском и Константиновском направлениях.

В свою очередь Андрей Коваленко указал, что вражеское наступление не прекращалось.

«Менялась интенсивность, армию России останавливали Силы обороны, а все „новое“ в медиа — это лишь вброс дополнительных резервов в старое», — заявил он.

