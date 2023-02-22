Зимний блэкаут не удался. Чего ждать от россиян летом — отвечает пресс-секретарь Воздушных сил 22 февраля, 17:49 Рабочиий ремонтирует поврежденные российским ракетным обстрелом линии электропередачи в Глевахе Киевской области, 26 января (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Юрий Игнат, спикер Воздушных Сил Вооруженных сил Украины, в интервью NV констатировал, что зимний блэкаут в Украине россиянам не удался, и рассказал, чего от них ждать летом.

«Что касается массированных обстрелов по энергетической инфраструктуре, то понятно, что украинская энергетика уже адаптировалась к такому противостоянию с врагом, быстро мобилизуя бригады и восстанавливая повреждения. Световой день становится длиннее, а энергопотребление меньше. Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому, возможно, будет уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры», — сказал Игнат в интервью NV.

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Спикер Воздушных сил ВСУ также отметил, что Украина уже переживала весенний и летний периоды войны в прошлом году, и предположил, что «ничего не изменится», кроме того, что у россиян будут проблемы с личным составом, потому что мобилизованных еще нужно обучать, а потери РФ за месяц сопоставимы с количеством личного состава вооруженных сил средней европейской страны.

Кроме того, Игнат сказал, что Украине следует готовиться к ударам по другим важным объектам: например, по транспортной инфраструктуре или гидротехническим сооружениям.

«Поэтому Воздушным силам следует усиливаться и ожидать скорейшего возвращения наших воинов с учений. А вместе с ними и прибытие средств ПВО/ПРО, таких как ЗРК SAMP/T и Patriot. Это именно то, что нам нужно против баллистики и отдельных видов крылатых ракет, таких как Х-22. И защищать ими приоритетные направления от ударов, в частности баллистическими ракетами», — объяснил он.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в интервью NV рассказал, что шансы блэкаута в Украине очень низкие.

21 февраля сообщалось, что в Украине не будут ограничивать электроснабжение десятый день подряд.

20 февраля в Укрэнерго сообщали, что в ближайшие дни в Украине не будет дефицита электроэнергии.