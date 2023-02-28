Наступление оккупантов в Луганской области затруднено: глава ОВА назвал причину 28 февраля, 12:00 Погодные условия не позволяют продвигаться российской тяжелой технике в Луганской области (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

В Луганской области погодные условия не позволяют российским оккупационным войскам активно использовать тяжелую бронетехнику.

Об этом в комментарии телеканалу Эспрессо сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Нам очень помогают погодные условия. Россияне планируют наступление на территории Луганской области. Однако вся техника, которую россияне накопили на этом направлении, не сможет двигаться по нашей земле при сегодняшних погодных условиях. После первых 10−20 танков, они просто развезут грязь, по которой не смогут двигаться. Поэтому огромное количество техники россиян сейчас никак не поможет им наступать», — отметил он.

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По словам главы ОВА, РФ считают Луганскую область наиболее легкой целью для захвата, однако «ВСУ показывают россиянам и всему миру, что легкой прогулки где-либо на территории Украины не будет».