Главное направление наступления РФ. Оккупанты бросают основные силы в район Кременной и меняют тактику под Бахмутом — анализ ISW 10 февраля, 14:43 Дым над Бахмутом, 9 февраля 2023 (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Задействование новейшей российской техники в направлении Кременной (Луганская область) доказывает, что именно здесь Россия пытается развернуть большое наступление. Однако стремление Кремля избежать полной военной мобилизации экономики не соответствует военным амбициям РФ.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 9 февраля.



9 февраля российские войска продолжили наступательные действия на линии Сватово — Кременная: вчера аналитики ISW сообщили, что именно на этом участке фронта Россия начала и пытается развернуть крупное наступление. В сегодняшней сводке эксперты называют несколько фактов, свидетельствующих об этом. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили атаку оккупантов в районе Стельмаховки, в 15 км западнее Сватово. А Минобороны России заявило, что подразделения Центрального военного округа (ЦВО) армии РФ действуют на лиманском направлении (район западнее Кременной) и применяют термобарические тяжелые огнеметные системы ТОС-1 (в российской армии систему ТОС-1 называют Буратино, ее модификацию ТОС-1А — Солнцепек — прим. ред). Эксперты ISW полагают, что задействование в районе Кременной таких систем, которые обычно являются имуществом на уровне военного округа, свидетельствует о том, что российское командование считает это направление приоритетным. О том, что оккупанты направляют на этот участок свою новейшую технику, говорят и широко распространенные вчера в соцсетях кадры, демонстрирующие удар ВСУ по российской боевой машине поддержки танков (БМПТ) Терминатор примерно в 8 км к югу от Кременной. В Генштабе ВСУ также сообщили, что украинские войска отразили атаку россиян под Белогоровкой, тогда как российские источники утверждают, что войска РФ ведут наступательные операции севернее Белогоровки и атаковали на рубеже Шепилово — Диброва, примерно в 5 км южнее Кременной.

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Войска РФ также продолжают наземные атаки вокруг Бахмута и, возможно, пытаются использовать в этом районе новую тактику. ISW обращает внимание на заявления российских «военкоров» о том, что в последнее время оккупанты изменили свою тактику в районе Бахмута и сосредоточили внимание не столько на лобовых атаках небольших населенных пунктов, сколько на попытках перерезать важные для ВСУ дороги в Бахмут — в частности участки трасс E40 Бахмут-Славянск и T0504 Константиновка — Часов Яр — Бахмут. Это утверждение согласуется с отчетом украинского Генштаба о российских атаках на Часов Яр и Ивановское, два важных населенных пункта вдоль трассы T0504 в 5 и 10 км западнее Бахмута. Кроме того, в сводке Генштаба ВСУ сообщалось об отражении атак на сам Бахмут; населенные пункты в 15−20 км к северо-востоку от города, в 4−5 км севернее Бахмута.

ISW не считает правдивым заявление Евгения Пригожина о том, что ЧВК Вагнера якобы полностью прекратила вербовку заключенных — как и его абсурдный комментарий о том, что якобы более 10 млн американцев подали заявки на вступление в ЧВК. Вагнеровцы, скорее всего, продолжит вербовку в российских тюрьмах, хотя и в гораздо более ограниченном объеме, предполагают аналитики Института. В своих более ранних сводках они уже отмечали, что пригожинская вербовка замедлилась в последние несколько месяцев. Это подтверждает статистика российской Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), согласно которой в период с ноября 2022 года по январь 2023 года сокращение численности заключенных в России стабилизировалось. Это явление согласуется с общей тенденцией постепенного замещения вагнеровцев регулярными войсками армии РФ в районе Бахмута, отмечают в Институте.

Кремль продолжает постепенно готовить военно-промышленный комплекс России к затяжной войне против Украины, избегая при этом более широкой экономической мобилизации. Так ISW комментирует участие российского диктатора Владимира Путина в заседании набсовета Агентства стратегических инициатив, где он поручил расширить производство БПЛА, и посещение Дмитрием Медведевым танкового завода в Омской области в тот же день. Там Медведев заявил, что в ответ на западную военную помощь Украине России необходимо увеличить производство различных вооружений, в том числе современных танков. Голландская группа OSINT-исследователей Oryx сообщила, что в ходе войны против Украины российские войска потеряли 1012 танков, а еще как минимум 546 танков были захвачены украинскими войсками. По данным Oryx, совокупно эти потери составляют примерно половину танков, которые российские войска направили в Украину в начале вторжения.

В ISW добавляют, что 1,5 тыс. танков, потерянных Россией, достаточно для оснащения более 15 танковых полков или бригад или около 150 батальонно-тактических групп. России будет необходимо быстро восполнить эти потери в танках, чтобы сохранить способность вести крупномасштабные механизированные маневренные боевые действия в преддверии вероятного увеличения темпов наступательных операций на востоке Украины. Аналитики также полагают, что призыв Медведева увеличить производство якобы как ответ на западную военную помощь был призван скрыть тот факт, что на самом деле это необходимо из-за существенных потери военной техники в РФ.

Попытки Кремля подготовить российский ВПК к затяжной войне без более широкой мобилизации российской экономики «по-прежнему несовместимы с масштабами войны, которую российские военные ведут в Украине, и масштабами потерь российской военной техники», констатируют в ISW.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

один из провоенных российский блогеров, связанный с ЧВК Вагнера, призвал к увольнению министра обороны России Сергея Шойгу из-за скандала с закупками российской военной формы;



Кремль продолжает демонстрировать, что он не намерен обуздывать риторику ультранационалистически настроенных сторонников войны;

войска РФ продолжают наступательные действия на линии Сватово — Кременная, провели ограниченные наземные атаки на западе Донецкой области и в районе Авдеевки — Донецка, а также продолжили наступательные операции в районе Бахмута;

войска РФ провели ограниченную наземную атаку в Запорожской области.

Карта боевых действий: наступление РФ на Донбассе, битва за Бахмут, бои в Запорожской области и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW