Генштаб ВСУ опроверг слова Герасимова относительно захваченных территорий и рассказал о масштабах потерь оккупантов в январе

Высшее военное командование страны-агрессора России значительно преувеличивает данные о количестве украинских территорий, которые они захватили .

Об этом заявил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховой в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

Реагируя на последнее заявление Генштаба ВС РФ, Лиховой отметил, что россияне завышают цифры, ведь не имеют успехов на передовой.

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«Не имея на самом деле значимых успехов на поле боя, начальник генерального штаба ВС России Герасимов назвал число захваченных квадратных километров территории Украины с начала января, что больше реального в два раза», — сообщил Лиховой.

Он добавил, что столько же раз Герасимов завысил размеры оккупированной россиянами территории в течение прошлого, 2025 года.

Лиховой отметил, что российские оккупанты имеют тактические успехи, несут огромные потери. Так, за две недели января Россия потеряла уже 14 120 своих вояк убитыми и ранеными.

В Генштабе ВСУ также подчеркнули, что украинские защитники и с начала 2026 года, и в течение прошлого не допустили стратегических потерь территорий. Более того, украинские подразделения проводят контрнаступательные действия.

«Так, в течение 2025 года наши войска освободили около 300 кв. км территории Украины», — рассказал Лиховой.

Он также выразил уверенность, что Украина выстоит.

15 января российские пропагандистские СМИ сообщили, что начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов рассказал, что за две недели января было захвачено восемь населенных пунктов Украины. Он утверждал, что ВС РФ оккупировали за это время более 300 кв. км. территории Украины.

Также он сказал, что в течение прошлого года было якобы захвачено 6640 кв. км украинской территории.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 16 января, за предыдущие сутки армия страны-агрессора РФ потеряла около 1370 военных. С 24 февраля 2022 года общие потери оккупантов ориентировочно составили 1 224 460 человек.