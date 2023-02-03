Четыре сценария. Главные варианты и цели большого наступления РФ — Рахманин 3 февраля, 15:38 Уничтоженная российская техника на выставке в центре Киева (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Несмотря на желание Кремля достичь стратегической победы в войне против Украины, ожидаемое новое наступление России, скорее всего, будет ограничиваться тактическими направлениями наступательных операций.

Таким мнением в интервью Радио NV поделился Сергей Рахманин, народный депутат (Голос), член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Видео дня

По словам Рахманина, многие аналитики считают, что «учитывая нынешнее состояние и военно-промышленного комплекса России, и российской армии, и ее численности, технического оснащения, им очень трудно будет нанести Украине стратегическое поражение». «То есть нанести такой удар, который завершился бы разгромом большой части украинской армии с существенными территориальными захватами, — пояснил нардеп. — Поэтому более трезвые российские политики считают, что, вероятнее всего, наступление России будет ограничиваться какими-то тактическими направлениями».

Сергей Рахманин озвучил четыре возможных таких направления:

Попытка дальнейшего наступления на Донбассе, в идеале для РФ — с выходом на Славянск и Краматорск . Однако для этого оккупантам сначала необходимо будет взять Бахмут и Северск, напомнил нардеп.

. Однако для этого оккупантам сначала необходимо будет взять Бахмут и Северск, напомнил нардеп. Попытка масштабно наступать на запорожском направлении — «не столько для того, чтобы угрожать Запорожью и Днепру, сколько для того, чтобы отодвинуть украинские войска подальше от так называемого сухопутного коридора, соединяющего Россию через оккупированные территории с оккупированным Крымом».



— «не столько для того, чтобы угрожать Запорожью и Днепру, сколько для того, чтобы отодвинуть украинские войска подальше от так называемого сухопутного коридора, соединяющего Россию через оккупированные территории с оккупированным Крымом». Удар с севера, который считается маловероятным. «Залезть в голову генеральному штабу РФ очень тяжело. Пока что, например, если мы будем анализировать численность и оснащенность группировки на севере, ничто не намекает на то, что главный удар будут наносить оттуда. Но теоретически, учитывая, что Россия за счет мобилизации накопила определенный ресурс, сейчас очень интенсивно восстанавливает боеприпасы, то возможно наступление и оттуда. По крайней мере, я бы его не отбрасывал. На сегодняшний день он не просматривается», — заметил Сергей Рахманин.

«Залезть в голову генеральному штабу РФ очень тяжело. Пока что, например, если мы будем анализировать численность и оснащенность группировки на севере, ничто не намекает на то, что главный удар будут наносить оттуда. Но теоретически, учитывая, что Россия за счет мобилизации накопила определенный ресурс, сейчас очень интенсивно восстанавливает боеприпасы, то возможно наступление и оттуда. По крайней мере, я бы его не отбрасывал. На сегодняшний день он не просматривается», — заметил Сергей Рахманин. Очередная попытка наступать на Харьков. Этот вариант нардеп считает возможным, поскольку он достаточно привлекателен для россиян « не столько с военной, сколько с политической точки зрения». «Это связано с небольшим расстоянием между этим городом [Харьковом] и российской границей, особенностями Белгорода, где есть возможность подтянуть резервы, сделать склады, наличием автомобильных и железнодорожных дорог. И плюс это будет политическая победа, если россиянам удастся, условно говоря, захватить крупный областной центр, являющийся одним из символов Украины. Это может быть политической победой», — предупредил о риске Рахманин.

«Я бы очертил такие варианты сценариев. Какой из них будет избран россиянами, мне очень тяжело говорить», — резюмировал он.

Последние несколько недель предупреждения о подготовке России к масштабному наступлению озвучивают и западные политики, и украинское командование, разведка и чиновники. В таких прогнозах называют разные сроки — от развития наступления уже в феврале-марте до более поздних сроков.

Общей чертой многих прогнозов является то, что ближайшие недели и месяцы могут стать решающими для хода войны, а также мнение о тяге руководства России к символическим датам и стремлении развить значительную наступательную операцию в первую годовщину большого вторжения (24 февраля).

Министр обороны Украины Алексей Резников в начале февраля подтвердил, что российские оккупанты готовят новое большое наступление и могут начать его на двух направлениях: это может быть Донбасс или юг.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 2 февраля выразил опасение, что РФ может атаковать Украину с двух или трех разных направлений. Он предположил, что новое наступление будет в марте-апреле, предупредил, что наступление оккупантов «будет жестким» и не исключил новую атаку на Киев, в том числе ради попытки окружить столицу с запада

