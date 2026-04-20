За последнее время на фронте российские оккупанты увеличили число механизированных и моторизованных штурмов, однако это вряд ли усилит весенне-летнее наступление, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Опубликованные 18 и 19 апреля видеозаписи с фронта указывают на то, что российские войска провели два штурма к востоку от Часов Яра, а также штурмовали к востоку от Святопетровки и вблизи Кучерова, Курская область.

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При этом аналитикам не удалось найти доказательств того, что эти штурмы россиян были успешными. В ISW, что такие штурмы могли быть разведывательными операциями. Российские войска также могли проводить «ситуативные» штурмы.

Также в ISW считают, что российские войска, возможно, намерены проводить штурмы по всему театру военных действий, чтобы «закрепить» украинские силы в районах, которые в настоящее время не являются приоритетными для России: продвижение к крепостному поясу Украины в Донецкой области, особенно к северной оконечности Славянска.

При этом в ISW подчеркивают, что россиянам необходимо будем задейстсовать больше силы и ресурсов для масштабных штурмов.

В то же время, украинские военнослужащие продолжают сдерживать наступления россиян на ключевых отрезках фронта. Аналитики также подчеркивают, что российское наступление остается провальным.

19 апреля спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские оккупанты снизили интенсивность боевых действий в течение последних двух дней, однако это не свидетельствует об изменениях планов касательно нового наступления.

Ситуация в Донецкой области — последние новости

15 апреля аналитический портал DeepState сообщил, что войска страны-агрессора России накапливают пехоту и технику в Мирнограде Донецкой области, чтобы полностью захватить город и окрестности. Также оккупанты продвигаются в направлении Гришино из Покровска.

10 апреля президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия хочет захватить ключевые населенные пункты на Покровском направлении до конца апреля, но у них «нет на это сил». Речь идет о Дружковке, Константиновке и Покровске.

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По оценке ISW, РФ уже начала свое весенне-летнее наступление на города-крепости Донецкой области, которое может продолжаться длительное время, учитывая то, что на захват Покровска с довоенным населением 60 000 человек оккупантам понадобилось почти два года.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 15 апреля отметил активизацию российского наступления почти по всей линии боевого соприкосновения длиной 1200 километров. Самыми горячими направлениями остаются Александровское, Покровское, Константиновское и Лиманское.