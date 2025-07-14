Российский диктатор Владимир Путин планирует и дальше кидать свои резервы, чтобы проводить мясные штурмы и попытаться оккупировать восточные города Украины.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Он подчеркнул, что сейчас речь не идет о новом наступлении, так как Россия продолжает попытки наступления с 2024 года.

«Как и говорил, это не новое наступление, а продолжение старого, которое по планам проваливается у Путина с 2024 года. Поскольку еще на 2024 год Путин ставил задачу захвата украинских городов на Востоке, но Силы обороны эти планы сорвали», — заявил он.

Коваленко добавил, что Россия продолжает перекидывать новые резервы и периодами меняет интенсивность атак.

Ранее немецкий таблоид Bild заявил, что Россия готовит новое масштабное наступление на Украину до конца лета, утверждая, что оно состоится при поддержке северокорейской армии.

В то же время директор Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко назвал материал бессмысленным.

«Полное непонимание там ни фронта, ни событий. Начитаются телеграмм, часто российских, и пишут статьи, которые у нас цитируют. Кстати, эту информацию, говорят, они получили в „российском Генштабе“. Ну вы поняли», — написал Коваленко.

Кроме того, он пояснил, что россияне наносят удары по тылу из-за того, что задачи на фронте, которые ставил Путин, не удается выполнить еще с прошлого года.