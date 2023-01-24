Оккупанты лгут о «завоеваниях» в Запорожской области, новое наступление РФ может готовить на весну — начало лета 2023 — ISW 24 января, 08:31 Украинские танкисты в районе Бахмута, 20 января 2023 (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Новое масштабное наступление России возможно весной или в начале лета 2023 года, пока же попытка наступательной операции РФ в Запорожской области не принесла оккупантам новых завоеваний и стала провальной.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 23 января.

Согласно оценкам украинской разведки, российские войска готовятся к наступлению весной или в начале лета 2023 года, что частично подтверждает оценку ISW относительно готовности войск РФ предпринять «решительные действия» [decisive action] в ближайшие месяцы. Представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что весна и начало лета 2023 года станут решающими в войне, и подтвердил, что ГУР наблюдает признаки перегруппировки российских войск в рамках подготовки к «большому наступлению» в Донецкой и Луганской областях. Скибицкий также подтвердил, что российские силы вряд ли начнут атаку с территории Беларуси или на юге Украины.



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Ранее ISW, со своей стороны оценивал, что армия РФ может готовиться к активным масштабным действиям (наступательного или оборонительного характера) в Луганской области. После вывода российских войск с правобережья Херсонской области аналитики Института отмечали передислокацию регулярных сил РФ, включая воздушно-десантные войска,на направление Сватово-Кременная. Как и украинский ГУР, ISW считает «маловероятным» возобновление наступления России на север Украины со стороны Беларуси. Оценки Скибицкого в значительной степени подтверждают текущие прогнозы ISW о намерениях России в первой половине 2023 года и подчеркивают постоянную потребность Украины в поддержке западных партнеров — чтобы гарантировать, что ВСУ не лишатся инициативы на фоне возможного возобновления российской наступательной операции.



За последние 72 часа российские силы, вероятно, провели неудачную наступательную операцию в Запорожской области. По оценкам ISW, войска РФ не добились каких-либо подтвержденных территориальных завоеваний в Запорожской области — вопреки заявлениям российских оккупационных «чиновников» и пропаганды РФ. Продолжается ли такая операция на момент публикации сводки ISW — остается неясным, добавляют аналитики. Ложные заявления о якобы достигнутых тактических успехах России в Запорожской области, вероятно, призваны создать позитивный нарратив и отвлечь россиян от отсутствия обещанного прогресса в Бахмуте.

Чрезмерная зависимость ЧВК Вагнера от вербовки из исправительных колоний, похоже, все больше сказывается на боеспособности вагнеровцев. Глава независимой российской правозащитной организации Русь сидящая Ольга Романова заявила 23 января, что из предполагаемого числа в 50 000 заключенных, завербованных ЧВК Вагнера, сейчас на передовой в Украине воюют лишь 10 000 — из-за большого количества потерь, сдачи в плен, и уровень дезертирства. ISW не может независимо подтвердить эти цифры, но считает их «очень правдоподобными», учитывая вагнеровскую модель использования заключенных в качестве пушечного мяса в наступательных операциях с высоким уровнем истощения. Высокий уровень потерь среди наемников-заключенных усугубляет и модель используемая в ЧВК модель, когда более опытные и хорошо обученные наемники, которые давно сотрудничают с группой Вагнера, используются на высших позициях наряду с элементами по типу «спецназа» — именно они руководят массой необученных заключенных, которых и бросают в бой. С другой стороны, такая модель, вероятно, со временем будет все больше подрывать способность ЧВК Вагнера удерживать и эффективно использовать массу осужденных. ISW ранее сообщала о случаях, когда родственники бойцов ЧВК Вагнера получали пустые гробы после того, как им сообщали о гибели близких в Украине. Это может указывать на то, что у вагнеровцев отсутствует базовая административная и бюрократическая инфраструктура для отслеживания собственных потерь.

Россия продолжает углублять военные и экономические отношения с Ираном, стремясь к взаимовыгодному обходу санкций. Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин 23 января встретился в Тегеране со спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом и президентом Ирана Ибрахимом Раиси для расширения двустороннего сотрудничества. Галибаф отметил, что Москва и Тегеран должны стремиться к укреплению связей в банковском, энергетическом и товарно-торговом секторах перед лицом американских санкций, которые, по мнению Володина, «сблизили» обе страны. Агентство Tasnim News, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), опубликовало редакционную статью, в которой утверждается, что российско-иранское соглашение о совместном производстве может позволить Ирану получить российские ударные вертолеты Ми-28 и Ка-52. И Тегеран, и Москва, вероятно, рассчитывают на эти соглашения, чтобы смягчить давление санкций, введенных против них США.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

российские войска продолжают ограниченные контратаки в попытках восстановить утраченные позиции на линии Сватово-Кременная;



украинские силы нанесли удары по районам сосредоточения российских войск в оккупированной Луганской области;

российские силы продолжают наземные атаки в районе Бахмута и на западных окраинах Донецка;

усилия Кремля по профессионализации российских вооруженных сил продолжают вызывать критику со стороны сторонников новых российских параллельных военных структур;



российские чиновники и оккупационные « власти» продолжают попытки интегрировать оккупированные территории Украины в российскую социальную, административную и политическую системы и подавить инакомыслие на этих территориях.

Карта боевых действий: битва за Бахмут и Соледар, бои на Донбассе, на юге и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW