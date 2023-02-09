«Ядерка тоже?» Что значит «поставки вооружения без ограничений» и какой ключ к разгрому захватчиков — интервью NV с Игалем Левиным 9 февраля, 21:53 Эксклюзив NV Бахмут, Донецкая область. 7 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин в интервью Radio NV проанализировал, какую военную помощь ожидать украинцам после турне президента Украины Владимира Зеленского европейскими странами, а также то, как выглядит уже продолжающееся наступление РФ и как армия оккупантов изменилась за год.

— Мы сейчас наблюдаем за очень успешным европейским туром Зеленского. Очень красивая картинка, но мы ожидаем каких-то чуть более решительных действий со стороны наших союзников, партнеров в плане поставок нового вооружения. Чего вы ожидаете в практическом плане от этого тура?

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— Ожидание не поменялись, как и были раньше. Нужно много всего — нужно много снарядов, нужны артиллерийские системы, нужны бронированные боевые машины.

Когда Зеленский вылетел из Англии во Францию, он подчеркнул по итогам своей встречи с Риши Сунаком, что ожидаются большие пакеты военной помощи. Была договоренность, без каких либо подробностей. Отлично. Ждем подробности теперь.

— Японская разведка сообщила о смерти 20 российских генералов в Украине. С другой стороны, я прочитал аналитику, где говорят о том, что вообще-то самое важное — это сержанты. Заголовок этой статьи — У Америки они есть, Китай хочет, чтоб они были, и Россия борется без них. Что мы знаем об этом среднем звене в российской армии?

— Сержантов не как звания, а именно как концепции, как должности в Советской армии, российской просто не существует. И ее и не сделать — это очень длительный, долгий процесс. Да и с подходом таким, с вертикалью власти очень жесткой, где младшие боятся отчитываться перед старшими, — это вообще невозможно. То есть нужно менять всю политическую систему в России.

А фиктивно воевать не сможете. Только разве что закидывание «мясом», как они это делают, как они в прошлом воевали, как во Второй мировой войне. Тут ничего не меняется, что называется.

Сержант — это важное звено, в отличие от офицера, который отвечает за искусство войны, то есть за планирование операций и принятие решений. Это единственное, за что отвечает офицер.

Сержант отвечает за логистику, за обеспечение, за дисциплину, за связь с солдатами, бойцами. Каждый — на своем уровне. Есть сержанты, которые взводные, есть сержант — ротный. Есть фактические старшины, если мы говорим про армии НАТО и Израиля, которые занимаются на уровне батальонов.

Это именно должность — не звание. Сейчас оно идет со званием: сержант и должность. Они как раз занимаются всеми этими вопросами, с которыми у русских большая проблема — это логистика, обеспечение, дисциплина. У России мы видим, какая дисциплина: холодная яма или кувалда. Зачем им сержанты, у них кувалды есть. Только такой подход.

— Видели заявление компании SpaceX о том, что запрещают украинским военным управлять беспилотниками с помощью Старлинк. Их президент заявила о том, что для гуманитарных нужд, можно использовать, а для наступательных целей — нет. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что нужно определиться, на чьей вы стороне находитесь: на стороне России, агрессора, или на стороне Украины. А как такой запрет может повлиять на ситуацию на фронте?