Как «большое наступление» РФ приближается к бесплодной кульминации и что подразумевал странный визит Путина в Мариуполь — ISW 20 марта, 09:31 Военнослужащие ВСУ ведут минометный огонь в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Темпы и перспективы текущих наступательных операций России свидетельствуют о том, что все весеннее наступление оккупантов приближается к кульминации. Украина может получить шанс возобновить инициативу и начать контрнаступление на критических участках линии фронта, в то время как в провоенном сообществе РФ растут опасения такого наступления ВСУ.

Об этом идет речь в новом обзоре Института изучения войны о замедлении темпа наступления РФ по всему театру боевых действий в последние недели.

Украинские военные, вероятно, провели локальную контратаку к юго-западу от Бахмута, пишут аналитики ISW. Кадры с подтвержденной геолокацией, опубликованные 19 марта, свидетельствуют, что украинские силы провели успешную контратаку юго-западнее Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и отбросили российские силы от трассы T0504 в этом районе. 18 марта российские источники также распространили кадры, на которых видна колонна украинской бронетехники якобы вдоль трассы T0504 юго-западнее Константиновки (22 км к юго-западу от Бахмута) и предположили, что украинские силы готовятся начать контрнаступательную операцию к юго-западу от Бахмута. Аналитики ISW констатируют, что в провоенной среде РФ нарастают дискуссии по поводу возможного контрнаступления Украины в районе Бахмута — и это свидетельствует о том, что российские источники все меньше уверены в способности российских военных удержать инициативу под Бахмутом.

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Карта боевых действий: битва за Бахмут

Инфографика: ISW

При этом все весеннее наступление самой России близится к кульминации, считают эксперты ISW. В такой оценке они опираются и на заявления украинских военных: так, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 19 марта заявил, что Россия не смогла собрать достаточно сил для запланированного большого наступления на Донбассе, а ее нынешние наступательные действия нельзя назвать крупной стратегической операцией. Череватый подтвердил, что российские войска пока не могут завершить тактический охват либо окружение Бахмута, что подтверждает более раннюю оценку ISW о приближении кульминации наступления ЧВК Вагнера в районе Бахмута. Россияне также в целом тщетно пытаются добиться значительных успехов на других участках вдоль линии фронта, в частности в районе Авдеевки — окрестностей Донецка и Угледара. В частности, недавнее возобновленное наступление на Авдеевку (вероятно, в попытке оттянуть силы ВСУ от Угледара) привело к значительным потерям оккупантов в эквиваленте одной роты. Согласно наблюдениям экспертов Института, о значительном истощении боевых возможностей россиян на западе Донецкой области свидетельствуют и их попытки ситуативно переформатировать уже существующие подразделения (в частности пополнить разбитые силы 155-й отдельной бригады морской пехоты).

Таким образом, за первые несколько месяцев 2023 года российские наступательные операции вдоль линии Сватово-Кременная (Луганская область), в районе Бахмута, а также вдоль линии фронта в районе Авдеевки-Донецкая и Угледара принесли РФ не более чем отдельные тактические достижения. При этом Россия отправила около 300 тыс. мобилизованных, собранных осенью 2022 года, с целью проведения именно такого весеннего наступления. Если 300 000 российских солдат не смогли обеспечить России решающих результатов во время наступления в Украине, очень маловероятно, что привлечение дополнительных сил в будущих волнах мобилизации приведет к кардинально другим результатам в этом году, констатирует ISW. Таким образом, у Украины есть хорошие возможности для того, чтобы возобновить инициативу и начать контрнаступление на критических участках линии фронта.

ISW также анализирует показательный визит Путина в оккупированный Мариуполь 19 марта. Комментируя «странную поездку» по разрушенному городу, аналитики отмечают, что этот визит, вероятно, был призван создать имидж «неуязвимости» диктатора и продолжить его попытки подать себя как якобы активно вовлеченного в ведение войны «лидера». При этом первый визит Путина в оккупированную Украину вне Крыма Кремль попытался представить как «спонтанную прогулку», чтобы показать, что диктатор якобы может беззаботно посещать зону боевых действий. В то время как на самом деле Путин, вероятно, решил посетить именно Мариуполь, поскольку этот город находится вдали от линии фронта, а российские войска и оккупационные чиновники уже ввели там жесткие меры безопасности, констатирует ISW. Визит Путина в Мариуполь также мог быть частью его ответа на ордер на арест, выданный Международным уголовным судом. Диктатор, вероятно, пытался показать, что его роль в депортации детей и уничтожении Мариуполя якобы находится вне юрисдикции международного сообщества, а он может безопасно чувствовать себя в 80 км от ВСУ.

Кроме того, приезд Путина в Мариуполь мог быть нацелен на то, чтобы ответить на распространившиеся в националистическом пространстве РФ опасения возможного контрнаступления ВСУ на юге Украины. 19 марта российские «военкоры» массово заявили об ограниченной локальной контратаке ВСУ в районе Новоданиловки Запорожской области. На этом фоне российское провоенное сообщество дискутирует о том, что украинские войска продолжают готовиться к возможному предстоящему контрнаступлению в Запорожской области и что капитуляция на юге Украины «будет личным поражением Путина».

Между тем посты российского военного преступника Игоря Гиркина указывают на углубление раздора в высших рядах российского военного руководства. Он обнародовал саркастическое «эссе» из 12 пунктов о том, как Россия может «гарантированно проиграть войну», фактически требуя в нем смены руководства государства, разведки и вооруженных сил, которые «уже продемонстрировали вопиющую некомпетентность». Гиркин призвал в частности сменить руководство Минобороны и Генштаба России, Службы внешней разведки, 5-го управления Федеральной службы безопасности (ФСБ), МИДа, политических советников и представителей военной промышленности. «Язвительный комментарий Гиркина продолжает давать представление о нарастании трения во внутренних кругах [РФ]», — констатируют аналитики ISW.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

оккупанты продолжают ограниченные наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная;

войска РФ, вероятно, добились незначительных успехов у Богдановки ( 6 км северо-западнее Бахмута) на фоне продолжения российских наступательных операций в Бахмуте и вокруг него;

6 км северо-западнее Бахмута) на фоне продолжения российских наступательных операций в Бахмуте и вокруг него; армия РФ продолжает наступательные действия вдоль окрестностей Донецка и, возможно, продвинулись к селу Бердичи, примерно в 10 км северо-западнее Авдеевки;

российские войска продолжают возводить оборонительные укрепления на юге Украины;



в оккупированной части Херсонской области неизвестные убили командира взвода патрульно-постовой службы МВД РФ, заминировав автомобиль;

Роскомнадзор заблокировал сайт, который помогал россиянам избежать мобилизации — еще один шаг в российских репрессиях против сопротивления мобилизации.

Карты боевых действий: бои на Донбассе и в Запорожской области, ситуация на юге и северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW