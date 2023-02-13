«Большое наступление» РФ под Угледаром: за неделю оккупанты потеряли 130 единиц бронетехники 13 февраля, 11:10 В направлении Угледара оккупанты теряют много бронетехники (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска продолжают штурмовать на Угледарском направлении, однако несут значительные потери, в том числе в бронетехнике.

Как заявил в комментарии Украинской правде пресс-секретарь объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский, только за прошлую неделю Силы обороны уничтожили 130 единиц техники РФ.

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«За две недели так называемого „большого наступления“ российская армия потеряла на Угледарском направлении достаточно большое количество техники. Только за прошедшую неделю было уничтожено 130 единиц, из них 36 — танки. Это — батальон», — сказал он.

Он также отметил работу подразделений ракетных войск и артиллерии, которые ежедневно наносят мощные удары по позициям оккупантов.

Дмитрашковский также рассказал, что 155-я бригада морской пехоты тихоокеанского флота РФ была уничтожена почти полностью. Ее остатки подняли бунт, в том числе из-за внеуставных отношений, денежных поборов.

По его словам, под Угледаром враг применяет так называемую «тактику Жукова» — наступление волнами, когда при поддержке бронетехники выдвигается взвод до 30 человек, которые идут в лобовую по отрытой местности, и, соответственно, гибнут.

Кроме того, большое количество оккупантов сдались в плен: в частности вагнеровцы и морпехи 40 и 155 бригады.