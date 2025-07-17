«К фронту стягивают 160 тысяч солдат». Россия может начать большое наступление через несколько дней или недель — CNN

17 июля, 14:59
Россия может начать большое наступление в ближайшее время (Фото: Генштаб ВСУ / Facebook)

Россия через несколько дней или недель перейдет в усиленное летнее наступление, возможно, с использованием 160 тысяч военнослужащих, которые стягиваются к линии фронта, сообщает CNN.

В материале говорится, что Россия попытается воспользоваться 50-дневной паузой перед возможным введением санкций от США.

При этом аналитики заявляют, что Россия за последние две недели смогла укрепить свои позиции на Покровском, Купянском и Константиновском направлениях.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, комментируя материал CNN, заявил, что российское наступление не прекращалось.

«Менялась интенсивность, армию России останавливали Силы обороны, а все „новое“ в медиа — это лишь вброс дополнительных резервов в старое», — заявил он.

Американский аналитик Кир Джайлс из Chatham House написал, что срок в 50 дней предоставляет Москве пространство для маневра на дипломатической арене.

«Срок в 50 дней дает России достаточно времени, чтобы разработать свой альтернативный план и в очередной раз перехитрить Вашингтон с помощью дипломатического хода, на который Трамп, вполне возможно, с готовностью согласится… Последнее продление Трампом предполагаемых сроков для Путина продлевает страдания Украины на тот же произвольный срок», — заявил он.

Глава отдела внешней политики аналитического центра Новые евразийские стратегии Джон Лоф, заявил, что летнее наступление, вероятно, продолжается уже несколько месяцев.

Украинский командир с позывным Музыкант, командующий ротой беспилотников в 38-й бригаде морской пехоты, рассказал журналистам, что российское наступление уже некоторое время продолжается.

«Оно, возможно, еще не достигло своего пика, но они (российские оккупанты — ред.) уже некоторое время продвигаются и делают это весьма успешно», — заявил он, оценивая ситуация в районе Покровска.

Ранее немецкий таблоид Bild заявил, что Россия готовит новое масштабное наступление на Украину до конца лета, утверждая, что оно состоится при поддержке северокорейской армии.

В то же время директор Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко назвал материал бессмысленным.

«Полное непонимание там ни фронта, ни событий. Начитаются телеграмм, часто российских, и пишут статьи, которые у нас цитируют. Кстати, эту информацию, говорят, они получили в „российском Генштабе“. Ну вы поняли», — написал Коваленко.

Кроме того, он пояснил, что россияне наносят удары по тылу из-за того, что задачи на фронте, которые ставил Путин, не удается выполнить еще с прошлого года.

