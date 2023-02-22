Наступление РФ продолжается с начала февраля, но оно не имеет стратегического характера — разведка 22 февраля, 12:32 Российское наступление не имеет стратегического характера, отметили в разведке (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев)

По данным украинской разведки, наступление оккупационных войск РФ продолжается с начала февраля, но оно не имеет стратегического характера.

Об этом в интервью Associated Press сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, после отступления из Херсона российские войска перегруппировались и через два месяца после этого начались наступательные действия.

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«Да, они не имеют стратегического характера, но есть как минимум четыре-пять направлений, где начались активные боевые действия. Это в Луганской, Донецкой и Запорожской областях», — отметил представитель разведки.

Сейчас многое будет зависеть от того, как будут разворачиваться события в ближайшие месяцы и какие успехи будут достигнуты, в том числе украинским силами, добавил он.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что оккупанты хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до 31 марта.

9 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия уже начала новое масштабное наступление. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, у Кремля уже серьезные проблемы со своим «большим наступлением».