Последствия одного из российских ударов по Запорожью, 1 октября 2024 года (Фото: REUTERS/Stringer)

Войска страны-агрессора России недавно продвинулись на западе Запорожской области .

Об этом говорится в отчете аналитиков Американского института изучения войны (ISW) со ссылкой на геолокационные кадры, опубликованные 27 июля.

Эксперты констатировали, что россияне недавно продвинулись к южной части Степногорска, к западу от Орехова.

«Российские войска в настоящее время находятся в семи километрах от Приморского (к северо-западу от Степногорска) и в 11 километрах от Беселянки (к северу от Степногорска)», — подчеркивается в отчете.

Фото: ISW

В ISW указали, что продвижение примерно на пять километров к любому из этих населенных пунктов позволит российским оккупационным войскам вести огонь по Запорожью из ствольной артиллерии.

Аналитики также обратили внимание на неподтвержденные заявления так называемых российских «военкоров» о захвате села Плавни Запорожской области.

Согласно данным Запорожской областной государственной администрации, по состоянию на утро 28 июля за прошедшие сутки оккупанты нанесли 523 удара по 13 населенным пунктам области.