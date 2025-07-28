Россияне приближаются к позициям, с которых смогут бить по Запорожью из артиллерии — ISW
Последствия одного из российских ударов по Запорожью, 1 октября 2024 года (Фото: REUTERS/Stringer)
Войска страны-агрессора России недавно продвинулись на западе Запорожской области.
Об этом говорится в отчете аналитиков Американского института изучения войны (ISW) со ссылкой на геолокационные кадры, опубликованные 27 июля.
Эксперты констатировали, что россияне недавно продвинулись к южной части Степногорска, к западу от Орехова.
«Российские войска в настоящее время находятся в семи километрах от Приморского (к северо-западу от Степногорска) и в 11 километрах от Беселянки (к северу от Степногорска)», — подчеркивается в отчете.
В ISW указали, что продвижение примерно на пять километров к любому из этих населенных пунктов позволит российским оккупационным войскам вести огонь по Запорожью из ствольной артиллерии.
Аналитики также обратили внимание на неподтвержденные заявления так называемых российских «военкоров» о захвате села Плавни Запорожской области.
Согласно данным Запорожской областной государственной администрации, по состоянию на утро 28 июля за прошедшие сутки оккупанты нанесли 523 удара по 13 населенным пунктам области.