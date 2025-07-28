Россияне приближаются к позициям, с которых смогут бить по Запорожью из артиллерии — ISW

28 июля, 09:18
Поделиться:
Последствия одного из российских ударов по Запорожью, 1 октября 2024 года (Фото: REUTERS/Stringer)

Последствия одного из российских ударов по Запорожью, 1 октября 2024 года (Фото: REUTERS/Stringer)

Войска страны-агрессора России недавно продвинулись на западе Запорожской области.

Об этом говорится в отчете аналитиков Американского института изучения войны (ISW) со ссылкой на геолокационные кадры, опубликованные 27 июля.

Эксперты констатировали, что россияне недавно продвинулись к южной части Степногорска, к западу от Орехова.

Реклама

«Российские войска в настоящее время находятся в семи километрах от Приморского (к северо-западу от Степногорска) и в 11 километрах от Беселянки (к северу от Степногорска)», — подчеркивается в отчете.

ISW
Фото: ISW

В ISW указали, что продвижение примерно на пять километров к любому из этих населенных пунктов позволит российским оккупационным войскам вести огонь по Запорожью из ствольной артиллерии.

Аналитики также обратили внимание на неподтвержденные заявления так называемых российских «военкоров» о захвате села Плавни Запорожской области.

Читайте также:
«У них есть две цели». РФ начала «большие и активные» боевые действия в Запорожской области: как это связано с переговорами в Стамбуле — Андрющенко

Согласно данным Запорожской областной государственной администрации, по состоянию на утро 28 июля за прошедшие сутки оккупанты нанесли 523 удара по 13 населенным пунктам области.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Запорожье Война России против Украины Запорожская область

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies