«Обманули нас». Пленный оккупант рассказал, как получил приказ захватить село в Сумской области и где именно пересек границу

Россиянин, попав в СИЗО, подписал контракт со 104-м гвардейским десантно-штурмовым полком ВС РФ, но, оказавшись на передовой и получив приказ о штурме села на территории Сумской области , быстро пожалел о своем решении.

Об этом свидетельствует видео, которое в воскресенье, 29 июня, опубликовали в Telegram-канале 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады.

Рассказывая о задании, которое командование поставило оккупантам из его группы, военнопленный сообщил, что оно касалось Юнаковки Сумской области.

«Зайти в Юнаковку, на окраине села сесть и окопаться», — рассказал оккупант.

Отвечая на вопрос, понимает ли он, что Юнаковка — это Украина, российский вояка сказал: «Сейчас да».

По его словам, российско-украинскую границу он пересек в районе Басовки.

Как отмечается в комментарии к видео, россияне в поисках мобилизационного ресурса, набирают вояк среди тех, кто едва попал в СИЗО, еще до следственных действий и приговора суда.

На видео оккупант назвал себя Алексеем Шварцманом 1980 года рождения, на войну попал из российского города Куйбышев Новосибирской области.

«Подписал контракт. Отправили нас в Украину. Командиры говорили, что все будет хорошо. Обманули нас. Полностью во всем. Сказали, что войны как таковой нет, „птички“ вот только, окопаться и сидеть», — говорит оккупант на видео.

Однако теперь российский вояка так не считает.

«А война вообще бесполезная, никчемная война. Зря вся эта война», — отмечает захватчик.

Он также посетовал, что отношение командиров к солдатам очень плохое — они постоянно обманывают и угрожают «обнулить» в случае отказа от участия в штурмах. Раненых вместо госпитализации отправляют в роты Z, чтобы воевали дальше.

Ситуация в Сумской области

20 июня российский диктатор Владимир Путин пригрозил, что оккупанты могут захватить украинский город Сумы, но «пока он не ставил такой задачи».

21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сумское направление остается одним из самых горячих на фронте — именно там фиксируется 23% всех российских ударов, в том числе с применением северокорейских ракет.

22 июня DeepState сообщил, что Силы обороны Украины во второй раз освободили Андреевку в Сумской области. Пограничники сообщили об уменьшении давления РФ в регионе.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что на Сумщине российские военные бросают позиции из-за значительных потерь.

26 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины остановили продвижение войск страны-агрессора России в приграничье Сумской области.

По его словам, линия фронта на Сумщине стабилизирована. Украинские военные на определенных участках задействуют тактику активной обороны и освобождают населенные пункты в приграничье.

29 июня стало известно, что российские войска обстреляли из ствольной артиллерии село Песчаное, что находится в километре от Сум. Об этом сообщила Украинская правда, ссылаясь на собеседника в правоохранительных органах.