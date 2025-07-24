Что происходит вокруг Покровска и почему именно этот город в августе станет главной целью России, в эфире Radio NV рассказал директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Михаил Самусь директор New Geopolitics Research Network

Сейчас очень интересный момент.

У меня просто ощущение, почему россияне сейчас сконцентрировались именно на этом участке — северный фланг агломерации Покровск-Мирноград. Потому что на самом деле на других участках у россиян за это время не получилось фактически ничего, если мы вспомним, что произошло во время так называемой летней кампании.