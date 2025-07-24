«После ДРГ пойдут „мясные“ штурмы». Почему именно в августе Покровск может стать центром усилий армии РФ и какие наибольшие опасности — Самусь

24 июля, 13:07
Поделиться:
Покровск станет направлением главного удара армии РФ в августе — Самусь (Фото: REUTERS/Nina Liashonok)

Покровск станет направлением главного удара армии РФ в августе — Самусь (Фото: REUTERS/Nina Liashonok)

Что происходит вокруг Покровска и почему именно этот город в августе станет главной целью России, в эфире Radio NV рассказал директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Михаил Самусь

директор New Geopolitics Research Network

Сейчас очень интересный момент.

У меня просто ощущение, почему россияне сейчас сконцентрировались именно на этом участке — северный фланг агломерации Покровск-Мирноград. Потому что на самом деле на других участках у россиян за это время не получилось фактически ничего, если мы вспомним, что произошло во время так называемой летней кампании.

Реклама

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Покровск

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies