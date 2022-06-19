Столкнулись с большими потерями. Российское наступление затормозилось на всех направлениях кроме Северодонецка — ISW 19 июня, 03:19 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов Северодонецка российскими войсками (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российское наступление на Донбассе в последние дни затормозилось практически на всех направлениях.

В свежем отчете отмечается, что российские оккупанты имеют незначительные успехи лишь на окраинах Северодонецка и в районе Метелкино.

На других направлениях российская армия столкнулась с большими потерями и износом техники из-за чего не может восстановить наступление на других направлениях.

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В ISW отметили, что оккупанты смогут полностью захватить Северодонецк только в случае если сконцентрируют на данном направлении большую часть своих сил.

Фото: ISW

Также российские военные пытаются оттеснить ВСУ на севере от Харькова и на юге Украины, но не достигли значительных успехов.

Фото: ISW

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ожесточенные бои в Северодонецке продолжаются. На захват города российские оккупанты бросили все резервы.

«Ситуация достаточно шаткая, но наши защитники держат крепкую оборону и борются за каждый дом. Иногда, действительно, бой может длиться целый день всего за одну многоэтажку», — отметил глава ОВА.

По его словам, в уличных боях ежедневно гибнут десятки российских оккупантов.

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