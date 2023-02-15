Потери некоторых подразделений — до 80%. Россияне отправляют на Донбасс «отряды смертников» — Маляр 15 февраля, 19:56 Защитники Украины в Бахмуте Донецкой области (Фото:Ірина Рибакова / 93-тя ОМБр Холодний Яр via Reuters)

Российские оккупанты круглосуточно продолжают атаки на востоке Украины и используют «отряды смертников» из мобилизованных. Об этом в среду, 15 февраля, написала в Telegram-канале заместительница министра обороны Анна Маляр.

«Круглосуточные атаки. Ситуация напряженная. Да, нашим тяжело. Вы сами видите, какую войну ведет РФ. Но наши бойцы не дают врагу достичь поставленных целей и наносят очень серьезные потери», — подчеркнула она.



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По данным Маляр, некоторые штурмовые отряды кремлевской ЧВК Вагнер и подразделения второго армейского корпуса страны-террориста РФ потеряли до 80% личного состава. Оккупанты ограничили или совсем прекратили эвакуацию погибших и раненых, а у личного состава врага «значительно снизился уровень доверия к решениям командования».

«Все больше российских военнослужащих осознает, что их командиры неадекватно оценивают обстановку на поле боя, о чем свидетельствует интенсивное применение так называемых „отрядов смертников“ — подразделений, укомплектованных недостаточно подготовленными мобилизованными, которые ежесуточно несут большие боевые и санитарные потери», — рассказала чиновница.

Замминистра обороны сообщила, что только один учебный центр в Ростовской области каждую неделю отправляет на войну против Украины около 500 мобилизованных, большинство из которых проходят «подготовку» от двух до трех недель. По ее словам, российские оккупанты, которые не хотят быть «отрядами смертников», специально повреждают технику, в основном двигатели, и та возвращается на ремонтные базы с полным боекомплектом.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что оккупационная армия РФ сейчас несет наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения в Украину. По данным украинской разведки, российские оккупационные войска атакуют Бахмут и Угледар Донецкой области, чтобы отсрочить наступление защитников Украины.