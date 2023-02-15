Потери некоторых подразделений — до 80%. Россияне отправляют на Донбасс «отряды смертников» — Маляр

15 февраля, 19:56
Поделиться:
Защитники Украины в Бахмуте Донецкой области (Фото:Ірина Рибакова / 93-тя ОМБр Холодний Яр via Reuters)

Защитники Украины в Бахмуте Донецкой области (Фото:Ірина Рибакова / 93-тя ОМБр Холодний Яр via Reuters)

Российские оккупанты круглосуточно продолжают атаки на востоке Украины и используют «отряды смертников» из мобилизованных. Об этом в среду, 15 февраля, написала в Telegram-канале заместительница министра обороны Анна Маляр.

«Круглосуточные атаки. Ситуация напряженная. Да, нашим тяжело. Вы сами видите, какую войну ведет РФ. Но наши бойцы не дают врагу достичь поставленных целей и наносят очень серьезные потери», — подчеркнула она.

Видео дня

По данным Маляр, некоторые штурмовые отряды кремлевской ЧВК Вагнер и подразделения второго армейского корпуса страны-террориста РФ потеряли до 80% личного состава. Оккупанты ограничили или совсем прекратили эвакуацию погибших и раненых, а у личного состава врага «значительно снизился уровень доверия к решениям командования».

Читайте также:
Интервью с генералом Петреусом. Экс-глава ЦРУ — о том, на что способна Россия в следующие несколько недель, и дате контрнаступления ВСУ

«Все больше российских военнослужащих осознает, что их командиры неадекватно оценивают обстановку на поле боя, о чем свидетельствует интенсивное применение так называемых „отрядов смертников“ — подразделений, укомплектованных недостаточно подготовленными мобилизованными, которые ежесуточно несут большие боевые и санитарные потери», — рассказала чиновница.

Читайте также:

Замминистра обороны сообщила, что только один учебный центр в Ростовской области каждую неделю отправляет на войну против Украины около 500 мобилизованных, большинство из которых проходят «подготовку» от двух до трех недель. По ее словам, российские оккупанты, которые не хотят быть «отрядами смертников», специально повреждают технику, в основном двигатели, и та возвращается на ремонтные базы с полным боекомплектом.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что оккупационная армия РФ сейчас несет наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения в Украину. По данным украинской разведки, российские оккупационные войска атакуют Бахмут и Угледар Донецкой области, чтобы отсрочить наступление защитников Украины.

https://www.youtube.com/embed/4Q4l3z01BEM
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Минобороны Украины Донецкая область Российская агрессия Российские войска Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины Анна Маляр

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X