«Украинцы умело держат оборону». РФ медленно наступает, но окружить ВСУ на востоке не удастся, вскоре — мощное контрнаступление — CIT 30 апреля, 15:53 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Украинский военный на позиции в Донецкой области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Российская Федерация продолжает медленное наступление на востоке Украины, но оцепить украинские войска не удастся, считает исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

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«Очень многие аналитики говорят, что на восточном фронте российское наступление продолжается, имеет определенные успехи, но оно очень медленное. <...> Украинцы умело держат оборону, умело отходят с каких-то позиций и держатся до последнего. Например, [русский террорист Игорь Гиркин, известный всем как] Стрелков делает вывод, что того большого окружения, на которое надеялись россияне, не произойдет», — рассказал Михайлов в эфире Радио НВ.

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России для захвата Донбасса в таком темпе понадобится несколько месяцев, считает исследователь CIT, но за это время Украина уже пойдет в контрнаступление.

«В лучшем для России случае через несколько месяцев украинские войска будут выдавлены из Донбасса, но не оцеплены, не уничтожены. За это время Украина сможет, используя ленд-лиз, подготовить новые части и уже проводить мощные контрнаступления», — добавил он.

28 апреля Палата представителей США убедительным большинством ( 417 голосов против 10) поддержала программу ленд-лиза для Украины. Теперь должен подписать президент Джо Байден.

Если Байден поставит свою подпись под Законом о ленд-лизе в защиту демократии в Украине ( Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act), это поможет значительно облегчить и ускорить поставки американского вооружения в Украину — и фактически возродит действовавшую во время Второй мировой войны программу ленд-лиза. Законопроект даст право администрации США до 2023 финансового года включать в себя военную технику Украине и другим странам Восточной Европы.

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