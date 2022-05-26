Оккупанты пытаются закрепиться в районе Северодонецка, по Лисичанску нанесли мощный артудар — глава Луганской ОВА

26 мая, 08:58
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Войска РФ уничтожают населенные пункты Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Войска РФ уничтожают населенные пункты Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Российские оккупанты пытаются закрепиться в районе Северодонецка и совершить прорыв по всем направлениям Луганской области.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, войска РФ применяли в населенных пунктах региона артиллерию и авиацию. По Лисичанску оккупанты нанесли мощный и продолжительный артиллерийский удар.

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Вечером 25 мая враг штурмовал Нырково и села Попаснянской громады, а также вел штурмовые действия в направлении населенных пунктов Устиновка и Камышеваха, успеха не имел.

«В Луганской области горячо повсюду. ВСУ дают достойный отпор рашистам», — добавил Гайдай.

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Он также сообщил, что оккупанты вычислили местонахождения центра предоставления гуманитарной помощи и прицельно его обстреляли. Снаряды также попали в волонтерскую машину, обошлось без жертв.

В Северодонецке за сутки повреждено 11 многоэтажек, предприятие Импульс и химзавод Азот.

В регионе погибли трое гражданских.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/155095497029842

25 мая Гайдай сообщил, что российские оккупанты подошли ближе к Северодонецку, город круглосуточно находится под вражеским огнем. По его словам, эта неделя станет решающей для дальнейшего развития событий в регионе.

По состоянию на 25 мая оккупанты захватили 95% Луганской области.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Северодонецк Лисичанск Война России против Украины

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