Армия РФ обстреливает более 20 населенных пунктов Донбасса в зоне своего наступления: карта боевых действий от британской разведки 29 ноября, 15:21 61-летняя Людмила Сябро и 68-летний Виктор Сябро идут к своему разрушенному обстрелам дому, где они живут в подвале (Северск, Донецкая область) (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Министерство обороны Британии во вторник, 29 ноября, обнародовало актуальную карту боевых действий в Украине по оценкам британской разведки.

Карта отражает недавние события на фронте, в частности, новые попытки врага наступать на Донбассе. Согласно данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 6:00 29 ноября украинские защитники отбили атаки оккупантов в районе 10 населенных пунктов:

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в Луганской области: Новоселовское, Белогоровка

области: Новоселовское, Белогоровка В Донецкой области: Серебрянка, Верхнекаменское, Белогоровка, Яковлевка, Первомайское, Опытное, Невельское, Красногоровка.

Инфографика: Ministry of Defence (UK) / Twitter

По отдельным направлениям ситуация на разных участках фронта, согласно данным Генштаба ВСУ, развивается следующим образом.

Где наиболее активно атакует армия РФ

На Лиманском направлении враг прилагает усилия для наступательных действий. Россияне обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов на границе Луганской (Макеевка, Невское, Белогоровка) и Донецкой областей (Ямполевка, Торское).

На Бахмутском и Авдеевском направлениях российские оккупанты также продолжают попытки наступления. Из танков и артиллерии враг ударил по объектам в районах многих населенных пунктов Донецкой области (Серебрянка, Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Курахово, Марьинка и Новомихайловка).

Крупнейшие обстрелы со стороны оккупантов

На Северском направлении враг нанес минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Черниговской области (Сеньковка) и Сумской области (Середина- Буда, Нововладимировка, Рожковичи).

На Слобожанском направлении также из минометов и реактивной артиллерии россияне обстреляли районы населенных пунктов Харьковской области (Стрелечье, Старица, Огурцово, Бударки, Чугуновка и Амбарное).

На Новопавловском направлении артиллерийские обстрелы оккупанты нанесли по районам населенных пунктов Донецкой области (Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное).

Ракетные удары враг нанес и по гражданской инфраструктуре города Днепр.

Всего за сутки россияне нанесли 9 ракетных и 13 авиационных ударов, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.



Оборонительные действия россиян

На Купянском направлении враг держит оборону рубежей, занятых ранее. Здесь российские войска также совершили обстрелы из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Харьковской области (Бологовка, Каменка, Купянск, Табаевка, Крахмальное и Берестовое).

Оборонительные действия оккупанты ведут и на Запорожском направлении. Здесь армия РФ обстреливает из минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиции Сил обороны Украины и районы населенных пунктов Запорожской области, которые находятся недалеко от линии столкновения.

На Криворожском и Херсонском направлениях российская армия ведет позиционную оборону. При этом враг не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и населённых пунктов на правом берегу Днепра, в частности города Херсон.

Относительно спокойная ситуация

Без существенных изменений ситуация на Волынском и Полесском направлении. Здесь признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Важные операции ВСУ

Генштаб ВСУ подтвердил поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе Сватово Луганской области. По предварительной информации, потери врага составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 ранеными.



В течение 28 ноября украинская авиация нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. За прошедшую оборону Украины сбили два вражеских самолета: Су-25 и Су-24.