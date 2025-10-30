«Поступила телеграмма». Партизаны рассказали о новом приказе, который получили оккупанты относительно Часового Яра

Сотрудников тыловых частей Федеральной службы войск национальной гвардии страны-агрессора России (Росгвардии) переводят в штурмовые отряды, которые воюют в районе Часового Яра Донецкой области.

Об этом в четверг, 30 октября, рассказали в партизанском движении Атеш со ссылкой на агента в составе Росгвардии.

«Во все части Росгвардии поступила телеграмма о переводе личного состава в штурмовые подразделения. Речь идёт о 72-й отдельной мотострелковой бригаде, которая несет значительные потери в районе Часова Яра», — озвучили в Атеш информацию, полученную от агента.

По словам партизан, такое решение было принято оккупантами из-за больших потерь, которые невозможно быстро восполнить за счет наемников. В итоге «Кремль вынужден использовать Росгвардию как резерв», отметили в Атеш.

24 августа спикер оперативно-стратегической группировки войск Днепр Виктор Трегубов заявил, что российские оккупанты не контролируют Часов Яр Донецкой области полностью и не могут использовать город для дальнейшей реализации своих планов на поле боя.

В отчете за 1 октября аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что Россия перебрасывает войска из-под Часового Яра в Херсонскую область.

25 октября спикер ОТУ Луганск Дмитрий Запорожец сообщил, что дома в центральной части города Часов Яр разрушены до фундамента. По его словам, враг уничтожил почти все укрытия, которые украинские защитники могли использовать для обороноспособности города.

«Часов Яр разрушен, особенно центральная часть города — там даже кое-где фундамента не осталось от той застройки, которая когда-то там была», — сообщил Запорожец.