«Усиливают свое присутствие». Войска РФ могут пойти в контрнаступление в Харьковской области — глава ОВА

8 февраля, 12:10
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Глава Харьковской ОВА не исключает контрнаступление оккупантов в регионе (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Глава Харьковской ОВА не исключает контрнаступление оккупантов в регионе (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов не исключает контрнаступления оккупационных войск РФ в регионе.

В эфире телемарафона он сообщил, что оккупанты усиливают свое военное присутствие на линии фронта.

«По Купянскому району у нас проходит линия фронта. Враг постоянно пытается атаковать, однако несет потери и отступает на ранее занятые позиции. Мы слышим информацию о попытках повторного наступления на город Харьков, населенные пункты Харьковщины. Мы к этому готовы. Враг усиливает свое военное присутствие на линии фронта — это по Купянскому, Дворичанскому направлению, в направлении Кременной», — отметил глава ОВА.

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По его словам, задача РФ — не дать продвинуться Вооруженным силам Украины.

«Там идут определенные маневры, и мы не исключаем попыток наступления со стороны врага», — добавил он.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что российские оккупационные войска могут пойти в наступление в Харьковской и Запорожской областях.

https://www.youtube.com/watch?v=c4ej4Jq-4C8
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Харьковская область Армия России Контрнаступление Олег Синегубов Война России против Украины

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