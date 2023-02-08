«Усиливают свое присутствие». Войска РФ могут пойти в контрнаступление в Харьковской области — глава ОВА
Глава Харьковской ОВА не исключает контрнаступление оккупантов в регионе (Фото:REUTERS/Maksim Levin)
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов не исключает контрнаступления оккупационных войск РФ в регионе.
В эфире телемарафона он сообщил, что оккупанты усиливают свое военное присутствие на линии фронта.
«По Купянскому району у нас проходит линия фронта. Враг постоянно пытается атаковать, однако несет потери и отступает на ранее занятые позиции. Мы слышим информацию о попытках повторного наступления на город Харьков, населенные пункты Харьковщины. Мы к этому готовы. Враг усиливает свое военное присутствие на линии фронта — это по Купянскому, Дворичанскому направлению, в направлении Кременной», — отметил глава ОВА.
По его словам, задача РФ — не дать продвинуться Вооруженным силам Украины.
«Там идут определенные маневры, и мы не исключаем попыток наступления со стороны врага», — добавил он.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что российские оккупационные войска могут пойти в наступление в Харьковской и Запорожской областях.