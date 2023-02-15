Украинские силы отразили вражеские атаки в районах более 20 населенных пунктов: оккупанты продолжают наступать — Генштаб 15 февраля, 07:12 Силы обороны отбили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов (Фото:Handout via REUTERS)

Оккупационные войска РФ пытаются взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области. Продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 15 февраля.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов, среди которых Гряниковка Харьковской области; Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области; Федоровка, Бахмут, Ивановское, Водяное, Первомайское, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

Видео дня

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оккупанты ведут огонь из артиллерии и минометов по позициям украинских войск, а также по населенным пунктам вблизи линии соприкосновения. Под огонь попали районы населенных пунктов Янжуловка и Тимоновичи Черниговской области; Толстодубово, Белокопытово, Волковка, Волфино, Басовка Сумской области; Ветеринарное, Гранов, Барановка, Стрелечья, Красное, Терновая, Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Землянки, Рубленое, Чугуновка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Купянск и Редкодуб в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях из танков, минометов и артиллерии были обстреляны более 20 населенных пунктов, среди которых Крохмальное, Берестовое и Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Новоегоровка, Макеевка, Червонопоповка, Песчаное, Диброва, Спорное, Роздоловка, Серебрянское лесничество и Белогоровка Луганской области; Федоровка и Степное Донецкой области.

На Бахмутском направлении более 25 населенных пунктов были обстреляны из артиллерии и минометов, среди них — Белогоровка, Веселое, Парасковиевка, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Клищеевка, Курдюмовка, Железное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 30 населенных пунктов, в частности, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар, Никильское и Временка в Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты обстреляли районы более 20 населенных пунктов, среди которых Ольговское, Малиновка, Староукраинка, Красное, Гуляйпольское, Чаривное, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении под огонь из артиллерии попал пригород и город Херсон, а также районы более 30 населенных пунктов, среди которых Золотая Балка, Гавриловка, Берислав, Веселое, Ингулец, Львовское, Тягинка, Антоновка, Зимовник, Белозерка, Днепровское и Велетенское Херсонской области.