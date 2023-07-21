Войска РФ пытаются перехватить инициативу на Лимано-Купянском направлении — Череватый
Украинские военные держат оборону на Лимано-Купянском направлении (Фото:Sofiia Gatilova/Reuters)
Войска РФ пытаются перехватить инициативу и вести наступательные действия на Лимано-Купянском направлении.
Об этом сообщил спикер Восточного управления войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.
По его словам, за минувшие сутки российские оккупанты 908 раз обстреляли украинские позиции всеми типами и калибрами артиллерии, а также совершили 11 авианалетов. Это рекордный показатель атаки.
Череватый добавил, что в ходе боев на этом направлении произошло 29 боестолкновений были уничтожены 76 оккупантов и еще 158 получили ранения.
Также украинские военные сожгли два танка, САУ Мста, два миномета, гаубицу, два дрона противника и полевой склад с боеприпасами оккупантов.
17 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что на Востоке Украины ситуация на фронте остается сложной. Российские оккупанты наступают на Купянском направлении.
В то же время спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что оккупанты сосредоточили на Лимано-Купянском направлении более 100 тысяч личного состава.
Замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что россияне начали наступление на Купянском направлении из-за успехов ВСУ вблизи Бахмута.