Войска РФ пытаются перехватить инициативу на Лимано-Купянском направлении — Череватый 21 июля, 15:28 Украинские военные держат оборону на Лимано-Купянском направлении (Фото:Sofiia Gatilova/Reuters)

Войска РФ пытаются перехватить инициативу и вести наступательные действия на Лимано-Купянском направлении.

Об этом сообщил спикер Восточного управления войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

По его словам, за минувшие сутки российские оккупанты 908 раз обстреляли украинские позиции всеми типами и калибрами артиллерии, а также совершили 11 авианалетов. Это рекордный показатель атаки.

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Череватый добавил, что в ходе боев на этом направлении произошло 29 боестолкновений были уничтожены 76 оккупантов и еще 158 получили ранения.

Также украинские военные сожгли два танка, САУ Мста, два миномета, гаубицу, два дрона противника и полевой склад с боеприпасами оккупантов.

17 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что на Востоке Украины ситуация на фронте остается сложной. Российские оккупанты наступают на Купянском направлении.

В то же время спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что оккупанты сосредоточили на Лимано-Купянском направлении более 100 тысяч личного состава.

Замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что россияне начали наступление на Купянском направлении из-за успехов ВСУ вблизи Бахмута.

