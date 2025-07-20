Россияне продвинулись возле пяти населенных пунктов в Донецкой области — DeepState

20 июля, 01:57
Военнослужащий 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады ВСУ стреляет из гаубицы М777 в сторону российских войск, Донецкая область, 9 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Военнослужащий 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады ВСУ стреляет из гаубицы М777 в сторону российских войск, Донецкая область, 9 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Войска РФ смогли продвинуться возле пяти населенных пунктов Донецкой области, сообщает аналитический проект DeepState в воскресенье, 20 июля.

По информации аналитиков, оккупанты имели успех у Котляровки, Новониколаевки, Поддубного, Верхнекаменского и Федоровки.

Накануне проект DeepState сообщал, что российские оккупанты захватили село Яблоновка в Сумской области, а также смогли продвинуться возле Юнаковки в Сумской области, Хатнего в Харьковской области, а также Романовки и Торецка в Донецкой области.

17 июля аналитики сообщили, что российская армия оккупировала Шевченко Волновахского района Донецкой области.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Россия через несколько дней или недель перейдет в усиленное летнее наступление, возможно, с использованием 160 тысяч военнослужащих, которые стягиваются к линии фронта.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, комментируя материал CNN, заявил, что российское наступление не прекращалось.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины Донецкая область наступление РФ

