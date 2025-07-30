Россияне продвинулись возле нескольких населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях — DeepState

30 июля, 04:20
Поделиться:
Военнослужащие 28-й ОМБр стреляют из самоходной гаубицы М109 Паладин в сторону российских войск возле Торецка Донецкой области, 2 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Военнослужащие 28-й ОМБр стреляют из самоходной гаубицы М109 Паладин в сторону российских войск возле Торецка Донецкой области, 2 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Войска РФ смогли продвинуться возле нескольких населенных пунктов Донецкой и Запорожской областей, сообщает аналитический проект DeepState в среду, 30 июля.

По информации аналитиков, оккупанты имели успех у Разино, Александрограда и в Яблоновке в Донецкой области, а также вблизи Темировки в Запорожской области.

Кроме того, зафиксировано продвижение россиян возле села Малиевка Днепропетровской области.

Реклама

Фрагмент карты DeepState
Фото: Фрагмент карты DeepState
Фрагмент карты DeepState
Фото: Фрагмент карты DeepState
Фрагмент карты DeepState
Фото: Фрагмент карты DeepState
Фрагмент карты DeepState
Фото: Фрагмент карты DeepState
Фрагмент карты DeepState
Фото: Фрагмент карты DeepState

26 июля спикер оперативно-стратегической группировки Хортица Виктор Трегубов сообщил, что основные усилия оккупантов сейчас сосредоточены возле Покровска и Константиновки.

«Если зимой речь больше шла об окраинах к западу от города Покровск и на юг, то сейчас главная миссия россиян — вклиниться между Покровском и Константиновкой и представлять угрозу Покровско-Мирноградской агломерации уже с востока, а если удастся, то и с севера», — отметил военный.

Он добавил, что именно поэтому Покровское направление остается самым интенсивным.

По словам Трегубова, россияне также пытаются прорваться в Днепропетровской области. В частности, речь идет о Новопавловском направлении, однако там у россиян «вероятно, все затормозилось».

25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия России не имеет серьезных прорывов на фронте. По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский докладывал, что диверсионно-разведывательные группы пять-семь раз заходили в Покровск Донецкой области.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Война России против Украины наступление РФ Донецкая область Запорожская область Днепропетровская область

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies