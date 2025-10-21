Боец 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады ВСУ стреляет из гаубицы М777 по российским оккупантам, Донецкая область (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Войска РФ продвинулись возле трех населенных пунктов в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщает аналитический проект DeepState во вторник, 21 октября.

По данным аналитиков, оккупанты имели успех вблизи Малиновки и Полтавки в Запорожской области, а также возле Калиновского в Днепропетровской области.

Фото: Фрагмент карты DeepState

Ранее проект DeepState сообщал, что россияне продвинулись вблизи Филиала в Днепропетровской области, возле Малиновки и в Охотничьем Запорожской области (Александровское направление).

Ситуация в Днепропетровской области — главное

2 октября проект DeepState сообщил, что российские войска захватили два населенных пункта в Днепропетровской области и один — в Запорожской области: Калиновское, Ольговское и Березовое. Впоследствии 20-й армейский корпус сообщил, что Силы обороны Украины контролируют ситуацию в селе Калиновское, продвижение РФ остановлено.

3 октября в DeepState сообщили, что Силы обороны Украины провели успешную зачистку российских оккупантов в Сосновке, Хорошем, Новоселовке и Снежном в Днепропетровской области.

7 октября DeepState заявил, что российские войска оккупировали село Малиевка в Днепропетровской области, а также продвинулись возле еще нескольких населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

13 октября сообщалось об оккупации села Терновое в Днепропетровской области.