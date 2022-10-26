Подразделения ВСУ выполнили 150 огневых задач на юге страны

26 октября, 15:34
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Силы обороны Украины освободили уже более 90 населенных пунктов в Херсонской области (Фото:Генштаб)

Силы обороны Украины освободили уже более 90 населенных пунктов в Херсонской области (Фото:Генштаб)

Ракетно-артиллерийские подразделения украинских сил выполнили 150 огневых задач на юге страны.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

«Наши ракетно-артиллерийские подразделения в течение ночи выполнили более 1️5️0️ огневых задач. Потери противника дознаются», — говорится в сообщении.

Видео дня

Также ВСУ сбили очередной российский дрон-камикадзе в Николаевской области.

По данным командования, в районе временно оккупированного Крыма находятся 9️ кораблей и катеров, среди которых 3 больших десантных корабля и 3 носителя крылатых ракет, в том числе подлодка. В готовности к применению 20 ракет типа Калибр.

https://www.facebook.com/watch/?v=657823609193644&ref=sharing

По данным Оперативного командования Юг, Силы обороны Украины освободили уже более 90 населенных пунктов в Херсонской области, в которых проживает более 12 тысяч человек. Министр обороны Алексей Резников говорил, что дождливая погода немного замедлила наступление ВСУ в Херсонской области.

https://www.youtube.com/embed/b8qf6Em4Scc
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Наступление

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