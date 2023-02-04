Оккупанты наступают на четырех направлениях, неся большие потери: где ВСУ отразили вражеские атаки — Генштаб 4 февраля, 07:06 Украинские силы дали отпор оккупантам (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях и несут большие потери.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на субботу, 4 февраля.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Кременная, Диброва Луганской области, а также Верхнекаменское, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

Видео дня

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Сеньковка, Тимоновичи и Янжуловка Черниговской области; Свободная Слобода Сумской области; Ветеринарное, Глубокое, Огурцово, Зеленое, Нескучное, Гатище и Волчанск в Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты обстреляли из танков, минометов и артиллерии районы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Западное, Голубовка, Купянск, Кисловка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении были обстреляны Терны и Торское Донецкой области, а также Макеевка, Краснопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении под вражеский огонь попали Спорное, Веселое, Белогоровка, Раздолевка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Нью-Йорк и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Тоненькое, Водяное, Новомихайловка, Георгиевка и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении танковые, минометные и артиллерийские обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Пречистовка, Большая Новоселка, Нескучное, Богоявленка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях пострадали районы 24 населенных пунктов, в частности, Новополь и Времовка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйпольское, Новоданиловка, Малая Токмачка Запорожской области; Качкаровка, Республиканец, Казацкое и Херсон Херсонской области.