Россияне не смогут начать наступление на Запорожском направлении до мая-июня — ВСУ

16 февраля, 20:09
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В направлении Угледара оккупанты теряют много бронетехники (Фото:Генштаб)

В направлении Угледара оккупанты теряют много бронетехники (Фото:Генштаб)

Войска РФ хотят атаковать Украину на Запорожском направлении, но им нужно время на подготовку до мая-июня, считает спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

«Анализируя ситуацию, которая есть на сегодняшний день, можно сказать, что враг хочет действительно попытаться атаковать, но, по моему мнению, им нужно время по меньшей мере до мая-июня, чтобы они оправились от неудачного штурма в районе Донецка», — сказал он в эфире телемарафона.

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Он отметил, что на южном направлении усилилась активность вражеских ДРГ. Также, по его словам, оккупанты продолжают сдаваться в плен, поскольку они не доверяют своему командованию.

Ранее в украинской разведке заявляли, что у России нет достаточных ресурсов, чтобы начать широкомасштабное наступление к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля.

https://www.youtube.com/embed/lz8zKAhjrGw
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Войска РФ

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