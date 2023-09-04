Россия готовит очередное наступление на Купянско-Лиманском направлении — Маляр 4 сентября, 22:56 Анна Маляр (Фото:Military Media Center/Telegram)

Российские оккупанты готовят очередную волну наступления на Купянско-Лиманском направлении.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в эфире телемарафона.

«Россияне продолжают готовиться к очередному наступлению. Наши Вооруженные силы, соответственно, готовятся к тому, чтобы дать отпор. Это не только бойцы — там ежедневно работают штабы и командование», — сообщила она.

Видео дня

По ее словам, ВСУ делают все для того, чтобы не дать врагу пройти ни на Купянском, ни на Лиманском направлении. Она добавила, что оккупанты комплектуют резервы для наступления.

«Одна часть российских войск была на восстановлении — они заменят условно истощившиеся. Часть войск они заводят из РФ — это заново сформированные подразделения. Также было заявление Наева о том, что из Беларуси россияне забирали свои войска и скапливали их там, где они готовят резервы для наступления на Купянское и Лиманское направление», — отметила Маляр.

Разведка Минобороны Британии сообщала, что российские войска стремятся остановить украинское контрнаступление, осуществляя наступательные действия возле Купянска, чтобы отвлечь Силы обороны от прорыва на юге Украины.

27 августа руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что Россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении около 110 тысяч военных.