Украинские военные дважды отразили наступление оккупантов в Авдеевке

19 апреля, 10:08
Цей матеріал також доступний українською
Вблизи Авдеевки военные остановили наступление российских оккупантов (Фото:Генштаб)

Вблизи Авдеевки военные остановили наступление российских оккупантов (Фото:Генштаб)

Поддержи НВ

Вооруженные силы Украины дважды отразили наступление российских оккупантов вблизи Авдеевки Донецкой области.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«Вблизи Авдеевки россияне дважды попытались пойти в наступление — обе попытки остановили Вооруженные силы Украины», — написал он у себя в Facebook.

Видео дня

В результате артобстрелов погиб один гражданский лицо, повреждены несколько жилых домов, перебит газопровод, добавил глава ОВА.

По словам Кириленко, оккупанты продолжают постоянные обстрелы на марьинском, очеретинском и авдеевском направлениях.

Слушайте подкаст на эту тему

Постоянные обстрелы в Марьинской и Торецкой громадах. В Торецке идет эвакуация гражданских и подвоз гуманитарной помощи. Также ответственные службы работают над восстановлением электро- и газоснабжения.

Ситуация на фронте сложная, но контролируемая, подчеркнул Кириленко.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/528567058825853
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Авдеевка Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X