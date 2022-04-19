Украинские военные дважды отразили наступление оккупантов в Авдеевке 19 апреля, 10:08 Цей матеріал також доступний українською Вблизи Авдеевки военные остановили наступление российских оккупантов (Фото:Генштаб)

Вооруженные силы Украины дважды отразили наступление российских оккупантов вблизи Авдеевки Донецкой области.



Война России против Украины — главные события 19 апреля

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«Вблизи Авдеевки россияне дважды попытались пойти в наступление — обе попытки остановили Вооруженные силы Украины», — написал он у себя в Facebook.

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В результате артобстрелов погиб один гражданский лицо, повреждены несколько жилых домов, перебит газопровод, добавил глава ОВА.



По словам Кириленко, оккупанты продолжают постоянные обстрелы на марьинском, очеретинском и авдеевском направлениях.

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Постоянные обстрелы в Марьинской и Торецкой громадах. В Торецке идет эвакуация гражданских и подвоз гуманитарной помощи. Также ответственные службы работают над восстановлением электро- и газоснабжения.



Ситуация на фронте сложная, но контролируемая, подчеркнул Кириленко.

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