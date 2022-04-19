Украинские военные дважды отразили наступление оккупантов в Авдеевке
Вблизи Авдеевки военные остановили наступление российских оккупантов (Фото:Генштаб)
Вооруженные силы Украины дважды отразили наступление российских оккупантов вблизи Авдеевки Донецкой области.
Война России против Украины — главные события 19 апреля
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
«Вблизи Авдеевки россияне дважды попытались пойти в наступление — обе попытки остановили Вооруженные силы Украины», — написал он у себя в Facebook.
В результате артобстрелов погиб один гражданский лицо, повреждены несколько жилых домов, перебит газопровод, добавил глава ОВА.
По словам Кириленко, оккупанты продолжают постоянные обстрелы на марьинском, очеретинском и авдеевском направлениях.
Постоянные обстрелы в Марьинской и Торецкой громадах. В Торецке идет эвакуация гражданских и подвоз гуманитарной помощи. Также ответственные службы работают над восстановлением электро- и газоснабжения.
Ситуация на фронте сложная, но контролируемая, подчеркнул Кириленко.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.