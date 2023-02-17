После разгрома. Оккупанты смогут нормально наступать в районе Угледара в мае-июне — ВСУ 17 февраля, 13:11 Колонна российской техники, уничтоженная под Угледаром (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев)

Российские оккупационные войска после разгрома от ВСУ смогут полноценно наступать в районе Угледара Донецкой области только в мае-июне.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

«Чтобы восстановить мощности для полноценного наступления в районе Угледара, им нужно время — как минимум май-июнь, но они постоянно будут беспокоить нас на этом направлении», — сказал он.

Видео дня

Дмитрашковский сказал, что только за последние сутки в районе Угледара была уничтожена целая батарея гаубиц Д-30. Все вражеские атаки были отражены.

Ранее сообщалось, что в районе Угледара оккупационные войска РФ сменили тактику.