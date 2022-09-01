Бои на Донбассе: оккупанты пытались наступать в районе Водяного, Веселой Долины и Зайцево, но безуспешно

1 сентября, 08:00
Поделиться:
ВСУ отразили наступление оккупантов на Донбассе (Фото:Генштаб)

ВСУ отразили наступление оккупантов на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Новопавловском направлении российские оккупанты вели наступательный бой в районе населенного пункта Водяное. Успеха не имели.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на этом же направлении войска РФ обстреливали украинские позиции из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Золотая Нива.

Видео дня

Вражеская авиация нанесла удар в районе населенного пункта Марьинка.

Читайте также:
Андрей Пионтковский
Андрей Пионтковский
8 сентября мы узнаем ключевую вещь, которая повлияет на ход войны в Украине

На Запорожском направлении позиции сил Украины были обстреляны из ствольной и реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Новоданиловка, Новояковловка, Дорожнянка, Зеленое Поле, Чаривное, Белогорье.

На Краматорском направлении обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии зафиксировали в районах населенных пунктов Райгородок, Берестово, Раздолевка, Татьяновка, Малая Пискуновка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Северск.

Читайте также:
На фоне наступления ВСУ Россия пытается спасти миф об «обширных военных успехах» в Украине — оценки ISW и карта боевых действий

На Бахмутском направлении была обстреляна военная и гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Бахмутское, Соледар, Яковлевка, Майорск, Дилиевка. Вражеские подразделения пытались вести наступательные бои в районах населенных пунктов Веселая Долина и Зайцево.

https://www.youtube.com/embed/k2Y6W13F3AM

На Авдеевском направлении оккупанты применили ствольную и реактивную артиллерии, а также танки в районах населенных пунктов Опытное, Первомайское, Нью-Йорк. Нанесли авиационные удары по районам населенных пунктов Времовка, Нескучное, Александрополь.

Читайте также:
Удастся ли закончить войну до зимы? Три наиболее реалистичных сценария развития событий на фронте — экспертный опрос НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Генштаб Наступление Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X