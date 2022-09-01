Бои на Донбассе: оккупанты пытались наступать в районе Водяного, Веселой Долины и Зайцево, но безуспешно 1 сентября, 08:00 ВСУ отразили наступление оккупантов на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Новопавловском направлении российские оккупанты вели наступательный бой в районе населенного пункта Водяное. Успеха не имели.



Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на этом же направлении войска РФ обстреливали украинские позиции из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Золотая Нива.

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Вражеская авиация нанесла удар в районе населенного пункта Марьинка.

На Запорожском направлении позиции сил Украины были обстреляны из ствольной и реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Новоданиловка, Новояковловка, Дорожнянка, Зеленое Поле, Чаривное, Белогорье.

На Краматорском направлении обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии зафиксировали в районах населенных пунктов Райгородок, Берестово, Раздолевка, Татьяновка, Малая Пискуновка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Северск.



На Бахмутском направлении была обстреляна военная и гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Бахмутское, Соледар, Яковлевка, Майорск, Дилиевка. Вражеские подразделения пытались вести наступательные бои в районах населенных пунктов Веселая Долина и Зайцево.

На Авдеевском направлении оккупанты применили ствольную и реактивную артиллерии, а также танки в районах населенных пунктов Опытное, Первомайское, Нью-Йорк. Нанесли авиационные удары по районам населенных пунктов Времовка, Нескучное, Александрополь.

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