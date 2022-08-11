Оккупанты на могут эффективно наступать на Донбассе, несмотря на преимущество в оружии — Гайдай

11 августа, 09:09
Оккупанты пытаются наступать на Донбассе, но безуспешно (Фото:Генштаб)

Оккупанты пытаются наступать на Донбассе, но безуспешно (Фото:Генштаб)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что существенное преимущество в оружии не обеспечивает российским оккупантам ожидаемого прогресса в наступлении на Донбассе.

У себя в Telegram он написал, что после захвата Лисичанска прошло больше месяца, а за это время на самом успешном направлении войска РФ смогли продвинуться максимум на 10 километров. Значительная часть этих территорий — окрестности самого Лисичанска и окрестные села.

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«По два-три раза в неделю оккупанты пытаются идти вперед в районе Верхнекаменского, в очередной раз вчера. И снова были вынуждены отойти с потерями. На других участках, где враг попытался прорвать нашу оборону, прогресс за последний месяц еще менее ощутим. Несмотря на постоянное интенсивное использование артиллерии в этих районах, противник не смог сформировать достаточно боеспособную группировку войск для того, чтобы обеспечить массированное наступление», — отметил Гайдай.

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По его словам, оккупанты безуспешно штурмовали сразу на восьми направлениям — под давлением ВСУ повсюду отступили. Еще на трех участках бои продолжаются.

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За прошедшие сутки россияне применяли авиацию вблизи восьми населенных пунктов, расположенных на границе областей.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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