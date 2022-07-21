«Нечем стрелять». У захватчиков не ладится наступление на Донбассе — Арестович 21 июля, 01:09 Российские оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

У российских военных идет не по плану наступление на Сиверск и Бахмут Донецкой области. В частности, они потеряли два населенных пункта на Донбассе и им нечем стрелять.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.



"Там какие-то не лады с наступлением на Сиверск и на Бахмут у российской группировки. Наступали-наступали, наступали-наступали, а два населенных пункта потеряли в результате атак украинских Вооруженных сил. Знаем, что мы их немного оттолкали оттуда. Не ладится наступление», — сказал Арестович, добавив, что там « нечем стрелять».

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«Не то чтобы отсутствие боеприпасов. Но если лупили 45, а снизились до 15 тысяч в сутки, то… Это гораздо меньше, чем было раньше, и что являлось основой успеха российских войск в наступлении на Лисичанск и Северодонецк. Наличие снарядов и возможность выбрасывать их на наши позиции не было залогом успеха, но являлось одним из серьезных системных факторов. Сейчас этот фактор «лег», исчез. И будет исчезать дальше, потому что, честно говоря, я уже не успеваю считать все эти «выносимые» склады, — объяснил Арестович.

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