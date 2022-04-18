Оккупанты заняли Кременную: наступление на Донбассе медленно, но началось — глава Луганской ОВА

18 апреля, 13:25
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Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты начали наступление на Донбассе (Фото:Операция Объединенных сил)

Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты начали наступление на Донбассе (Фото:Операция Объединенных сил)

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что наступление российских оккупационных войск в Луганской области «медленно, но уже началось», они заняли Кременную.

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«Было огромное наступление ночью. Орки подтянули десятки единиц тяжелой техники и одновременно пошли в прорыв, поэтому оттянулись наши защитники на новые позиции. Но Кременную орки уже заняли», — сказал Гайдай в эфире Радио Свобода.

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По его словам, в Кременской громаде остались 3500−4000 человек, продолжаются уличные бои, и эвакуация невозможна.

https://www.facebook.com/watch/?v=514885356878092

«Так же обстреливают очень мощно и Лисичанск, и Попасную. Я думаю, то наступление, которое мы имели в виду, медленно, но уже началось», — отметил он.

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Гайдай сообщил, что сегодня попытаются вывезти людей из Лисичанска и Северодонецка, но «каждый час ситуация ухудшается».

18 апреля российские войска вошли в Кременную Луганской области, однако закрепиться в городе не смогли. Бои продолжаются в самом городе.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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