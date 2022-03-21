Оккупанты пытались наступать на Бровары, но понесли большие потери и были остановлены ВСУ
ВСУ остановили наступление оккупантов на Бровары (Фото:Генштаб)
Российские оккупационные войска предприняли попытку наступления в направлении Броваров Киевской области.
Об этом сообщает Генштаб.
В то же время при попытке наступления оккупанты понесли большие потери и были остановлены украинскими военными.
В Генштабе также отметили, что армия РФ предпринимает попытки провести мероприятия по восстановлению боеспособности и инженерного оборудования занятых рубежей.
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