Оккупанты пытались наступать на Бровары, но понесли большие потери и были остановлены ВСУ

21 марта, 14:15
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ВСУ остановили наступление оккупантов на Бровары (Фото:Генштаб)

ВСУ остановили наступление оккупантов на Бровары (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска предприняли попытку наступления в направлении Броваров Киевской области.

Об этом сообщает Генштаб.

В то же время при попытке наступления оккупанты понесли большие потери и были остановлены украинскими военными.

В Генштабе также отметили, что армия РФ предпринимает попытки провести мероприятия по восстановлению боеспособности и инженерного оборудования занятых рубежей.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киев Бровары Война России против Украины

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