Наступление оккупантов на Бахмутском направлении захлебнулось: армия РФ понесла потери и отступила — Генштаб 15 июня, 08:06 Цей матеріал також доступний українською Наступление оккупационных войск РФ в районе Николаевки захлебнулось (Фото:Генштаб)

На Бахмутском направлении российские оккупанты вели артобстрелы украинских позиций в районах Спорного, Яковлевки, Покровского, Клинового и Новолуганска. Авиаудар армейской авиации зафиксирован вблизи Устиновки.



Как сообщает Генштаб, благодаря действиям украинских военных в районе Николаевки наступление оккупационных войск РФ захлебнулось. Захватчики понесли потери и отступили.

Видео дня

Сейчас армия РФ в указанном районе перегруппировывается для возобновления наступления.

Используя результаты огневого поражения, оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое-3, Новолуганское, Берестовое. Понесли потери и отошли на ранее занятые позиции. Ведут штурмовые действия в районе Врубовки, бои продолжаются.

На Новопавловском направлении украинские военные отразили наступление в районе населенного пункта Шевченко. Оккупационные войска отошли.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях активных боевых действий оккупанты не вели. Обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Ильинка, Марьинка, Антоновка, Красное и Новоселка. Нанесли авиаудар неподалеку от Каменского.

На Южнобугском направлении армия РФ обстреляла населенные пункты Тополино, Лепетиха, Березнеговатое, Кобзарцы, Шевченково, Посад-Покровское и Лупарево. Нанесла авиаудар вблизи Князевки.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.