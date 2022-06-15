Наступление оккупантов на Бахмутском направлении захлебнулось: армия РФ понесла потери и отступила — Генштаб

15 июня, 08:06
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Наступление оккупационных войск РФ в районе Николаевки захлебнулось (Фото:Генштаб)

Наступление оккупационных войск РФ в районе Николаевки захлебнулось (Фото:Генштаб)

На Бахмутском направлении российские оккупанты вели артобстрелы украинских позиций в районах Спорного, Яковлевки, Покровского, Клинового и Новолуганска. Авиаудар армейской авиации зафиксирован вблизи Устиновки.

Как сообщает Генштаб, благодаря действиям украинских военных в районе Николаевки наступление оккупационных войск РФ захлебнулось. Захватчики понесли потери и отступили.

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Сейчас армия РФ в указанном районе перегруппировывается для возобновления наступления.

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Используя результаты огневого поражения, оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое-3, Новолуганское, Берестовое. Понесли потери и отошли на ранее занятые позиции. Ведут штурмовые действия в районе Врубовки, бои продолжаются.

На Новопавловском направлении украинские военные отразили наступление в районе населенного пункта Шевченко. Оккупационные войска отошли.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях активных боевых действий оккупанты не вели. Обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Ильинка, Марьинка, Антоновка, Красное и Новоселка. Нанесли авиаудар неподалеку от Каменского.

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На Южнобугском направлении армия РФ обстреляла населенные пункты Тополино, Лепетиха, Березнеговатое, Кобзарцы, Шевченково, Посад-Покровское и Лупарево. Нанесла авиаудар вблизи Князевки.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Генштаб Наступление Бахмут Война России против Украины

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